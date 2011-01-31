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۱۱ بهمن ۱۳۸۹، ۱۱:۰۳

کیفیت نان در خوزستان رضایت سنجی می شود

کیفیت نان در خوزستان رضایت سنجی می شود

اهواز - خبرگزاری مهر: مدیر عامل شرکت غله و خدمات بازرگانی منطقه چهار کشور در خوزستان گفت: طرح رضایت سنجی کیفیت نان در استان خوزستان آغاز شد.

شهباز خواجوی در گفتگو با خبرنگار مهر در اهواز، عنوان کرد: این طرح به منظور بررسی میزان ارتقای سطح کیفی نان و نقش تاثیر اجرای قانون هدفمندسازی یارانه ی گندم، آراد و نان اجرا می شود.

وی با بیان  اینکه  فرم رضایت سنجی مشتریان نان در حال توزیع است، افزود: شهروندان خوزستانی می توانند با ارزیابی نان تولیدی هر نانوایی با اعلام نمره صفر تا 20 با ارسال  پیامک  به  شماره 30001518 ضمن اعلام نظر از نتیجه ارزیابی مطلع شوند.

مدیرعامل شرکت غله و خدمات بازرگانی منطقه  چهار کشور در خوزستان ازمصرف کنندگان نانهای تولیدی  خواست در صورت  مشاهده هرگونه کم فروشی، گران فروشی و ارائه نان بی کیفیت از سوی نانواییان، موارد را به شماره 124سامانه تلفن گویای سازمان بازرگانی استان اطلاع دهند تا در کوتاه ترین فرصت بررسی شود.

وی همچنین ادامه داد: باید تلاش کرد تا با تدوین استاندارهای نوین در تولید آرد و نان، کیفیت این محصول در استان افزایش یابد و رضایتمندی مردم را در پی داشته باشد.

خواجوی تاکید کرد: با تغییر گرایش مردم به استفاده از نانهای با کیفیت بالاتر، تولیدکنندگان آرد و نان باید در جهت افزایش کیفیت محصول تولیدی تلاش کنند.


مدیرعامل شرکت غله و خدمات بازرگانی منطقه  چهار کشور در خوزستان با بیان اینکه ارائه نان بی کیفیت و غیراستاندارد یکی از مشکلات کنونی صنعت نان کشور است اظهار داشت: با اجرای قانون هدفمند سازی یارانه ها بستر مناسبی برای ارتقای کیفیت نان فراهم شده است.
کد مطلب 1243159

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