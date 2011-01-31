کارشناسان AFC تصمیم مرا تایید کردند/ به صلاح نیست بیشتر از این صحبت کنم

حسن کامرانی فر در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن بیان این مطلب افزود: جام ملت‌ها تجربه بسیار خوبی بود که پس از حضور در جام جهانی آفریقای جنوبی بر تجربیات داوری من افزود. این مسابقات به واسطه کیفیت و سطح بالایی که داشت تجربه گرانبهایی بود که برای آینده داوری‌ام بسیارمفید خواهد بود.

وی در خصوص قضاوت جنجالی دیدار سوریه و ژاپن و اتفاقاتی که در این مسابقه برای تیم داوری ایران رخ داد اظهار داشت: نمی‌خواهم در مورد این مسابقه صحبت کنم چرا که به خاطر منافع داوری فوتبال کشور شاید این کار به صلاح نباشد.

کمک داور کشورمان افزود: واقعیت‌ها بزودی در کلاس ناظران داوری درAFC مشخص می‌شود. در آن صحنه من اعتقاد داشتم مهاجم سوریه زودتربه توپ ضربه زده و این صحنه آفساید بوده و به همین خاطر پرچمم را بالا بردم ولی به هرحال مسئولیت مسابقه با داور مسابقه است و آقای ترکی اعتقاد داشت که باید دروازه ‌بان ژاپن اخراج و یک ضربه پنالتی به سود سوریه اعلام می‌شد.

کمک داور کشورمان با بیان اینکه قضاوت در مورد این صحنه بسیار دشوار بود ولی من دید بهتری بر روی این صحنه داشتم، اظهار داشت: کمیته داوران و اعضای آنالیزAFC متشکل از یک گروه 10 نفره سه روز پس از این مسابقه فیلمی که از سوی تیم ملی ژاپن در اختیار AFC قرار گرفت به آنالیز داوری این مسابقه پرداختند که این صحنه را آفساید تشخیص دادند و اعلام ضربه پنالتی و اخراج دروازه بان ژاپن را نادرست دانستند.



کامرانی فر تصریح کرد: البته به خاطر منافع داوری فوتبال کشور و جلوگیری ازحاشیه سازی نمی خواهم بیشتر از این در مورد اتفاقات این مسابقه زیاد صحبت کنم و قضاوت را به کارشناسان و صاحب نظران داوری واگذار می کنم . ضمن اینکه برای آقای ترکی هم احترام خاصی قائلم و نمی خواهم عملکرد همکارم را زیر سئوال ببرم . به هرحال همانطور که گفتم قضاوت در مورد این صحنه بسیار سخت بود و شاید هر داور دیگری هم به جای ترکی بود همین تصمیم را می گرفت.

وی در خصوص دیگر قضاوت خود در جام ملت ها و پنالتی که در دیدار کره جنوبی و ژاپن به نفع تیم ژاپن اعلام شد، گفت: در این صحنه من اعتقاد داشتم خطای مدافع کره روی خط اتفاق افتاده و باید ضربه پنالتی اعلام می شد که تمام شبکه‌های تلویزیونی و ناظران AFCو اعضای کمیته داوران آسیا نیز این تصمیم را تایید کردند. خوشحالم که در این صحنه اشتباهی مرتکب نشدم.

وی درخصوص اینکه آیا اشتباه ترکی در دیدار ژاپن و سوریه باعث نشد تا فرصت قضاوت یک داور ایرانی در جام ملت‌ها از دست برود، گفت: شاید این طور باشد ولی به اعتقاد من هنوز برای داوری ایران فرصت وجود دارد و می‌توانیم در مسابقات آینده با عملکرد بهتر داوران کشور در میادین مهم بین‌المللی حضور داشته باشیم.

کامرانی فر در خصوص اینکه آیا حضور داوران ایران پس از خداحافظی مسعود مرادی در صحنه قضاوت‌های بین ‌المللی دشوارنشده است، گفت: من چنین اعتقادی ندارم و معتقدم هنوز داورانی داریم که می توانند در سطح آسیا مطرح باشند ولی این هم نیاز به تلاش و عملکرد قوی‌ آنها دارد چرا که AFC تنها براساس عملکرد داوران است که آنها را برای قضاوت مسابقات مهم انتخاب می‌کند.

کمک داور کشورمان درخصوص بهترین داوران جام ملت‌های آسیا گفت: سه داوری که درجام جهانی حضور داشتند شامل ایرماتوف، نیشی‌مورا و خلیل الغمدی که تجربه حضور در جام جهانی را داشتند بهترین داوران این دوره ازمسابقات بودند و نشان دادند که داوری فوتبال آسیا پیشرفت قابل توجهی داشته و قطعاً‌ درجام‌های جهانی از داوران ایرانی بیشتر استفاده خواهد شد.

کامرانی فر درخصوص کناره گیری مسعود عنایت از کمیته داوران و جایگزینی حسین عسگری گفت: جا دارد اینجا از زحمات چند ساله آقای عنایت و همکارانشان در کمیته داوران تشکر کنم. ایشان درطول 5/4 سالی که مسئولیت کمیته داوران را برعهده داشتند زحمات زیادی برای ارتقاء جایگاه داوری ایران متحمل شدند و اعتقاد دارم تلاش ایشان درجهت رشد داوری موفق بوده است و آینده مشخص خواهد کرد که عملکرد او در کمیته داوران چگونه بوده است.

کمک داور کشورمان در پایان در خصوص تغییرات اخیر در کمیته داوران اظهار داشت: امیدوارم این تغییرات به نفع داوری کشور باشد. البته با شناختی که از آقای حسین عسگری و توانمندی های ایشان دارم اطمینان دارم ایشان می توانند مشکلات اخیر داوری را برطرف کنند و به اوضاع داوری کشور سر و سامان بدهند به شرطی که فدراسیون فوتبال یک فرصت چند ساله را در اختیار ایشان قرار دهند.