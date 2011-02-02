یاد و خاطره شهیده "کاووسی" در دانشگاه علوم پزشکی تهران گرامی داشته شد

به گزارش خبرنگار مهر، جمعی از اعضای هیئت علمی، مسئولین و کارکنان مجتمع بیمارستانی امام خمینی (ره) با حضور در جوار آرامگاه شهیده عزت الملوک کاووسی یاد و خاطره این شهیده را زنده نگاه داشتند.

در این مراسم که در آغاز دهه فجر انقلاب اسلامی برگزار شد، حجت الاسلام گیلانی، امام جماعت مسجد المهدی مجتمع بیمارستان امام خمینی(ره) و دکتر فتحی ریاست مجتمع پیرامون مقام شهید، سخنرانی کردند.

شهیده عزت الملوک کاووسی متولد سال 37 و دانشجوی پزشکی ورودی سال 56 دانشکده پزشکی دانشگاه تهران بود و در جریان انقلاب اسلامی در سال 57 در روز 22 بهمن ماه در حالی که به مجروحین درگیری های انقلاب با دژخیمان رژیم شاه کمک می کرد هدف اصابت گلوله قرار گرفت و به بیمارستان منتقل و به شهادت رسید. پیکر این شهیده در همین بیمارستان به خاک سپرده شد.