ابداع اولین اسکنر مغزی دوگانه در جهان

به گزارش خبرگزاری مهر، بررسی دو مغز بهتر از یکی است، به ویژه اگر فعالیتهای مغزی ناشی از تعاملات اجتماعی موضوع مورد بررسی باشد. با این حال از آنجایی که تمامی ابزارهای اسکن مغزی توانایی اسکن کردن یک مغز را دارند، محققان توانایی بررسی همزمان دو مغز را نداشتند.

اما با ابداع اولین اسکنر دوگانه fMRI جهان توسط دانشمندان دانشگاه پرینستون که از دو جایگاه اسکن مغز برخوردار است، امکان تصویربرداری همزمان از فعالیتهای مغزی دو فرد که در دستگاه دراز کشیده اند به وجود آمده است.

معمولا در تونل اسکنر MRI یک نفر می تواند دراز کشیده و در پیله ای بزرگ از سیم پیچها و امواج قدرتمند مغناطیسی و رادیویی که اتمهای هیدروژن درون بدن را ردیابی کرده و تعامل آنها را با میدان مغناطیسی و یا چگونگی جریان خون اکسیژن دار تحت تاثیر فعالیتهای مغزی را نمایش می دهند، قرار می گیرد.

همچنین می توان دو نوجوان را به سختی درون تونل MRI گنجاند اما تلاش برای اسکن کردن همزمان مغز به این شکل، تصاویری مبهم و ناشفاف از خود به جا می گذارد.

از این رو دانشمندان یک جفت سیم پیچ مولد میدان مغناطیسی طراحی کردند که می توانند دو جایگاه مجزا را برای هر یک از بیماران به وجود آورد. در میان این دو جایگاه پنجره کوچکی نیز تعبیه شده است که بیماران می توانند از میان آن یکدیگر را ببینند به گفته محققان این دستگاه جدید می تواند دورانی جدید از اسکن MRI را در مطالعات پزشکی و زیستی آغاز کند.

بر اساس گزارش نیوساینتیست، محققان برای استفاده از این دستگاه اشتیاق زیادی از خود نشان می دهند و معتقدند کارایی های چنین دستگاهی در پیشبرد مطالعات علمی غیر قابل تصور است.