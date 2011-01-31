محمد هادی امین ناجی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به زمان ویرایش اطلاعت ثبت نامی داوطلبان در سه آزمون این دانشگاه اضافه کرد: داوطلبانی که در زمان مقرر نسبت به ثبت نام خود در سه آزمون کاردانی به کارشناسی ناپیوسته، کارشناسی و کارشناسی ارشد دانشگاه پیام نور در سایت سازمان سنجش اقدام کرده اند، برای ویرایش، بررسی و انطباق اطلاعات با مدارک خود می توانند تا ساعت 24 فردا 12بهمن ماه جاری به سایت سازمان سنجش به نشانی www.sanjesh.org مراجعه کنند تا از بروز هرگونه خطا در مراحل بعدی آزمون جلوگیری به عمل آید.

وی در پاسخ به سوال خبرنگار مهر در ارتباط با کاهش یا افزایش تعداد متقاضیان در هر کدام از سه مقطع، بیان کرد: ثبت نام در مقطع کارشناسی نسبت به سال گذشته افزایش اندکی را نشان می دهد. این در حالی است که با کاهش تعداد متقاضیان در مقطع کاردانی به کارشناسی ناپیوسته مواجه هستیم اما تعداد متقاضیان کارشناسی ارشد همانند سال گذشته بود.

ناجی در ارتباط با علت کاهش متقاضیان آزمون مقطع کاردانی به کارشناسی ناپیوسته دانشگاه پیام نور تاکید کرد: این کاهش طبیعی است به این دلیل که بیشتر رشته های کاردانی دفترچه آزمون در مقطع کارشناسی ارائه می شوند.

رئیس مرکز آزمون دانشگاه پیام در ارتباط با تعداد ثبت نام کنندگان در هر کدام از سه آزمون گفت: در کارشناسی ارشد 102 هزار و 586 نفر، در کاردانی به کارشناسی نایپوسته 6هزار و 777نفر و در کارشناسی 135هزار و 323 نفر شرکت کرده اند.



به گزارش مهر، سه آزمون کاردانی به کارشناسی ناپیوسته، کارشناسی و کارشناسی ارشد دانشگاه پیام نور همزمان در 31 اردیبهشت ماه90 برگزار می شود.