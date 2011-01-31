سئول درخواست مذاکره نظامی با پیونگ یانگ را رد کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، کره جنوبی در بیان دلیل خود برای نپذیرفتن درخواست کره شمالی اعلام کرد : مدت 10 روز برای آماده شدن برای چنین مذاکرات مهمی کم است.

کره شمالی دیروز یکشنبه نامه ای را به وزارت دفاع کره جنوبی ارسال کرده و خواستار انجام مذاکرات در روستای "پانمون جون" در مرز دو کره در تاریخ 11 فوریه ( 10 روز دیگر ) شده بود.

هنوز انگیزه پیونگ یانگ از تعیین این تاریخ زودهنگام مشخص نیست.

پیشتر کره جنوبی با پیشنهاد پیونگ یانگ برای انجام مذاکره موافقت کرده بود، اما در آن زمان تاریخ انجام این مذاکرات مشخص نشده بود.

از ماه نوامبر سال گذشته میلادی روابط میان کره شمالی و جنوبی بحرانی‌ تر از قبل شد. کره شمالی در آن زمان یکی از جزایر کره جنوبی را گلوله باران کرد. در اثر این حمله چهار غیرنظامی کره جنوبی کشته شدند.

این اولین حمله کره شمالی به یک منطقه غیرنظامی پس از جنگ کره در سال ۱۹۵۳ بود. در بهار سال گذشته میلادی نیز یک ناوچه دریایی کره جنوبی در آبهای مورد مناقشه دو کشور غرق شد و سئول نیز انگشت اتهام را به سوی پیونگ یانگ گرفت. اکنون اما کره شمالی خواستار عادی‌ سازی روابط خود با کره جنوبی شده است.

اعلام خواسته کره شمالی و پذیرش این خواسته توسط کره جنوبی بی ‌ربط به سفر هوجین تائو رئیس جمهوری چین به آمریکا نیست. آمریکا حامی کره جنوبی است و چین از کره شمالی حمایت می‌ کند. سران این دو کشور با یکدیگر درباره بحران دو کره نیز گفتگو کرده‌اند. آمریکا اعلام کرده که در صورت کاهش تنش در روابط میان دو کره حاضر است برای شروع مجدد مذاکرات شش جانبه برای عاری ‌سازی شبه جزیره کره از سلاحهای اتمی اقدام کند.