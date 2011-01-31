سه پروژه بزرگ ورزشی در ایلام به بهره برداری می رسد

فرزاد فتاحی در گفتگو با خبرنگار مهر در ایلام اظهار داشت: ورزش استان ایلام با افتتاح سه پروژه بزرگ ورزشی و آغاز به کار 13 پروژه ورزشی به استقبال جشنهای پیروزی انقلاب می رود.

مدیر کل تربیت بدنی استان ایلام گفت: بمناسبت فرا رسیدن دهه مبارک فجر و پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی برای تمامی اقشار مختلف جامعه برنامه فرهنگی ورزشی برگزار می شود.

وی با اشاره به اینکه این برنامه ها در دو بخش ورزشهای قهرمانی و همگانی در تمامی شهرستانها و روستاهای تابعه استان برگزار می شود، افزود: امسال با برنامه ریزی مناسب سعی کرده ایم محوریت برنامه های ورزشی حضور گسترده مردم در فعالیتهای ورزشی و ایجاد نشاط و شادابی در جامعه باشد .

وی ادامه داد: در این برنامه ها برای جانبازان و معلولان، دانشجویان، کارکنان، ادارات و کارگران پایگاههای مقاومت، کودکان، خانواده ها، روستاییان و محلات و دانش آموزان مسابقات، جشنواره ها و همایشهای با شکوهی در رشته های مختلف برگزار می شود.

وی افزود: برگزاری همایشهای پیاده روی خانوادگی، کوهپیمایی ، جشنواره های بومی و محلی ، جشنواره های کودک و نوجوان و دهها مسابقه ورزشی از حمله مهمترین برنامه های پیش بینی شده در ایام اله دهه مبارک فجر است.

فتاحی در ارتباط با افتتاح پروژه های ورزشی در این ایام گفت: سه پروژه بزرگ ورزشی شامل سالن 2500 نفره در شهرستان دهلران ، تالار بزرگ وزنه برداری ایلام و پیست اسکیت ایلام افتتاح و به بهره برداری می رسد.

وی ادامه داد: برای این سه پروژه ورزشی که جمعا 11 هزار و 128 متر مربع مساحت دارند مبلغ بیش از 2.5میلیارد تومان از محل اعتبارات ملی، استانی و وزارت نفت هزینه شده است.

فتاحی اضافه کرد: علاوه بر پروژه های یاد شده 13 پروژه جدید شامل هفت سالن ورزشی، شش زمین فوتبال روستایی کلنگ زنی می شود.

این مسول عنوان کرد: برای این پروژه ها نیز مبلغ 23 میلیارد ریال از محل اعتبارات استانی و ملی هزینه می شود و مجموعا 65 هزار متر مربع به سرانه فضاهای ورزشی استان ایلام اضافه می شود.