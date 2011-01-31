شهرداری یاسوج با روحیه قوی به مصاف استقلال می رود

محمد جواد زارعی در گفتگو با خبرنگار مهر در یاسوج افزود: این مسابقه یکی از مهمترین بازیهای شهرداری یاسوج در سال جاری است و امیدوارم سربلند از آن بیرون بیاییم.

وی بیان کرد: بازی با استقلال تهران به تیم شهرداری یاسوج و بازیکنان این تیم شخصیت می دهد و برد تیم استقلال بر وجهه این تیم خواهد افزود.

هافبک مهاجم تیم شهرداری یاسوج اظهار داشت: این بازی در بازیهای شهرداری در لیگ دسته یک کشور نیز تاثیر دارد و تیمهای لیگ حساب ویژه ای روی شهرداری باز می کنند.

وی بیان داشت: ما در شهری بازی می کنیم که طرفداران و تماشاگران زیادی داریم و بر این اساس تماشاگران استقلال تاثیری بر روند بازی ما نمی گذارند.