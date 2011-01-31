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۱۱ بهمن ۱۳۸۹، ۱۱:۰۶

زارعی:

شهرداری یاسوج با روحیه قوی به مصاف استقلال می رود

شهرداری یاسوج با روحیه قوی به مصاف استقلال می رود

یاسوج - خبرگزاری مهر: هافبک مهاجم تیم فوتبال شهرداری یاسوج گفت: استقلال قوی تر از ذوب آهن نیست و تیم شهرداری یاسوج با همان روحیه ای که در مقابل ذوب آهن بازی کرد در مقابل استقلال بازی می کند.

محمد جواد زارعی در گفتگو با خبرنگار مهر در یاسوج افزود: این مسابقه یکی از مهمترین بازیهای شهرداری یاسوج در سال جاری است و امیدوارم سربلند از آن بیرون بیاییم.

وی بیان کرد: بازی با استقلال تهران به تیم شهرداری یاسوج و بازیکنان این تیم شخصیت می دهد و برد تیم استقلال بر وجهه این تیم خواهد افزود.

هافبک مهاجم تیم شهرداری یاسوج اظهار داشت: این بازی در بازیهای شهرداری در لیگ دسته یک کشور نیز تاثیر دارد و تیمهای لیگ حساب ویژه ای روی شهرداری باز می کنند.

وی بیان داشت: ما در شهری بازی می کنیم که طرفداران و تماشاگران زیادی داریم و بر این اساس تماشاگران استقلال تاثیری بر روند بازی ما نمی گذارند.

کد مطلب 1243168

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