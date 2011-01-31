محمدعلی حسین‌نژاد تهیه‌کننده فیلم "الماس سنگام" به خبرنگار مهر گفت: با دریافت پروانه ساخت، روند تولید این فیلم تسریع شده، محمد آلادپوش قرار است فیلمبرداری را انجام بدهد و به دنبال سرمایه‌گذار برای تولید فیلم در هندوستان هستیم.

وی ادامه داد: بخش کمی از فیلم در هندوستان و بخش اعظم آن در ایران فیلمبرداری می‌شود، فیلمبرداری در ایران و اواخر اسفندماه شروع می‌شود. به دنبال یک بازیگر مرد هندی هستیم که بتواند فارسی صحبت کند و یکی از نقش‌های اصلی فیلم را به او بسپاریم.

"الماس سنگام" نام یک الماس افسانه‌ای و گرانبهاست که بعضی آنرا از نظر قدمت و ارزش هم سطح کوه نور و دریای نور می‌دانند و در این فیلم رشته ماجراهایی از هند تا ایران و اروپا پیرامون آن شکل می‌گیرد که آمیزه‌ای از افسانه و واقعیت در آنها دیده می شود. افسانه‌ها و واقعیت‌هایی که عاشقانه، طنز و پلیسی هستند.

فیلمنامه "الماس سنگام" را محمد رحمانیان بر اساس طرحی از محمدعلی حسین‌نژاد نوشته است. مازیار میری فیلم‌های سینمایی "قطعه ناتمام"، "به آهستگی"، "پاداش سکوت" و "کتاب قانون" را در کارنامه دارد.

