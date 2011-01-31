1400 خانوار روستایی سمنان از راه مناسب روستایی بهره مند می شود

به گزارش خبرنگار مهر در شاهرود، مدیر کل راه و ترابری استان سمنان صبح دوشنبه در گفتگو با خبرنگاران در آستانه دهه مبارک فجر از بهره برداری 13 پروژه راه روستایی در استان سمنان در این دهه مبارک خبر داد.

رجب قربانپور افزود: برای بهره برداری این پروژه ها 17 میلیارد ریال هزینه شده است.

مدیر کل راه و ترابری استان سمنان این پروژه ها را شامل احداث 24 کیلومتر و بهسازی و روکش آسفالت 5/76 کیلومتر راه روستایی عنوان کرد.

به گفته وی، اجرای آسفالت سطحی محور روستایی مهماندویه، بهسازی و آسفالت محور بدشت سعد آباد، بهسازی و احداث محورهای روستایی سرخده، بادله کوه، چاشم - خطیرکوه، ایج – امامزاده عبدالله، بیدستان و روکش آسفالت محور روستایی مزج- جیلان از طرح های آماده بهره برداری است.