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۱۱ بهمن ۱۳۸۹، ۱۳:۵۱

در دهه فجر؛

1400 خانوار روستایی سمنان از راه مناسب روستایی بهره مند می شود

1400 خانوار روستایی سمنان از راه مناسب روستایی بهره مند می شود

سمنان - خبرگزاری مهر: همزمان با سی و دومین سالگرد پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی ایران با بهره برداری از طرح های راه روستایی در استان 1400 خانوار روستایی سمنان از راه مناسب روستایی بهره مند می شود.

به گزارش خبرنگار مهر در شاهرود، مدیر کل راه و ترابری استان سمنان صبح دوشنبه در گفتگو با خبرنگاران در آستانه دهه مبارک فجر از بهره برداری 13 پروژه راه روستایی در استان سمنان در این دهه مبارک خبر داد.

رجب قربانپور افزود: برای بهره برداری این پروژه ها 17 میلیارد ریال هزینه شده است.

مدیر کل راه و ترابری استان سمنان این پروژه ها را شامل احداث 24 کیلومتر و بهسازی و روکش آسفالت 5/76 کیلومتر راه روستایی عنوان کرد.

به گفته وی، اجرای آسفالت سطحی محور روستایی مهماندویه، بهسازی و آسفالت محور بدشت سعد آباد، بهسازی و احداث محورهای روستایی سرخده، بادله کوه، چاشم  - خطیرکوه، ایج – امامزاده عبدالله، بیدستان و روکش آسفالت محور روستایی مزج- جیلان از طرح های آماده بهره برداری است.

وی خاطرنشان کرد: 33 پروژه راهسازی و راهداری در دهه مبارک فجر در استان سمنان به بهره برداری می رسد.

کد مطلب 1243171

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