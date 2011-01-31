3 درصد بودجه شهرداری برای ارتقاء فرهنگ شهروندی هزینه شد

مرتضی طلایی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه آموزش شهروندی یکی از مولفههای رسیدن به فرهنگ شهروندی پایدار است گفت: از این رو در زیرشاخههای بخش فرهنگ، شاخهای بهنام فرهنگ شهروندی داریم. البته بخش اعظمی از این حوزه در مجموعه شرح وظایف مدیریت شهری است. در مدیریت شهری بخشی مربوط به روابط شهروندان با یکدیگر، بخشی مربوط به روابط شهروندان با مدیران و بالعکس است. در واقع ماتریس فرهنگ و آموزش شهروندی مجموعهای است که باید در مولفههای گوناگون به آن پرداخت تا تحقق یابد.
وی با اشاره به مولفههایی که به ارتقاء فرهنگ شهروندی کمک میکند، تصریح کرد: یکی از مولفههایی که میتواند به ارتقاء فرهنگ شهروندی کمک کند، آگاهی بخشی و توانمندسازی شهروندان در هر جامعه به منظور رویارویی با مسایلی است که شهروند با آنها روبروست. با توجه به اینکه در توانمندسازی جامعه، آگاهیبخشی و مشارکت شهروندان نقش موثری دارد از اینرو آموزش شهروندی نقش بهسزایی در این مولفهها ایفا میکند.
رییس کمیسیون فرهنگی شورای شهر تهران با بیان اینکه بر موضوع آموزش شهروندی در لایحه بودجه شهرداری تاکید شده گفت :در بودجه سال 89 علاوه بر بودجههای مشخص برای معاونت اجتماعی و فرهنگی، همچنین سازمان فرهنگی هنری شهرداری، تبصرهای مصوب شده است که طبق آن 3درصد از بودجه کل معاونتها و سازمانها و شرکتهای وابسته شهرداری به ارتقاء فرهنگ و آموزش شهروندی اختصاص مییابد. در سال جاری نیز از محل اعتبار این 3 درصد اقدامات گستردهای برای آموزش شهروندی انجام شده است.
او ادامه داد: برنامه بودجه سال 90 شهرداری توسط شورا وصول شده ولی هنوز در کمیسیونها به تفکیک موضوع بررسی نشده است. البته از نگاه کمیسیون فرهنگی و اجتماعی باید بودجه آموزش شهروندی افزایش یابد.
طلایی یادآور شد: گرچه در کمیسیون مربوطه اقدامات دیگری نیز برای تحقق ارتقاء آموزشهای فرهنگی شهروندان نیز در دست بررسی و تدوین است که در قالب پیشنهاد به شورا ارایه خواهد شد. این برنامهها کمک میکند تا بودجه آموزشی رشد بیشتری داشته باشد. بهطور کلی ما در برنامههای شهرداری با کاهش بودجههای فرهنگی و آموزشی مخالفیم و بهطور قطع برای افزایش آن تلاش می کنیم.
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