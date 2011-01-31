توصیه های ایمنی اورژانس برای رانندگی در زمستان

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر فرهاد رضوانی گفت: رانندگی در روزهای برفی شرایط خاصی دارد که باید آنها را مورد توجه قرار داد تا از وقوع حوادث احتمالی و ماندن در برف و یخبندان پیشگیری کرد.

وی افزود: رانندگان ابتدا باید از اینکه باتری اتومبیل‌ شارژ کافی دارد مطمئن شوند زیرا اگر باتری به اندازه کافی شارژ نباشد، موتور اتومبیل در شرایط سرمای شدید قدرت کمی خواهد داشت همچنین از مناسب بودن لاستیک اتومبیل‌ برای حرکت در خیابانهای برفی مطمئن شوند.

رضوانی در ادامه به استفاده از لاستیکهای عاج دار و زنجیر چرخ در مسافرتها و مسیرهایی که بر اثر بارش برف، دچار یخبندان شده اند تاکید کرد و افزود: رانندگان باید از عملکرد درست و صحیح برف پاک ‌کن های شیشه جلو و عقب اتومبیل‌ اطمینان حاصل کنند و مطمئن شوند در مخزن آب برای پاک ‌کردن شیشه جلوی اتومبیل، آب مخصوص حاوی ضدیخ ریخته‌اند.

معاون آموزشی اورژانس کشور تاکید کرد: بهتر است رانندگان هنگام رانندگی به آرامی ترمز کرده و برای سرعت گرفتن و پیچیدن نیز عجله نکنند همچنین رعایت فاصله ایمنی را از اتومبیل‌ جلوی خود در نظر داشته باشند.

وی با اشاره به اینکه رانندگان در هوای برفی باید با سرعت مطمئن برانند، خاطر نشان کرد: اگر اتومبیل‌ شروع به سُر خوردن کرد، ترمز نکنند و کمی گاز بدهند و دوباره ترمز کرده و سپس اتومبیل را خلاص کنند.

رضوانی تصریح کرد: در مواقعی که خودرو در زمستان دچار نقص فنی می‌شود، نفوذ سرما به داخل خودرو ممکن است موجب آزار سرنشینان شود به همین دلیل همراه داشتن لباسهای گرم، کلاه و دستکش و پتو در این مواقع لازم است.