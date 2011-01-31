نتوانستیم تحولات مصر را پیش بینی کنیم / تل آویو غافلگیر شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه اسرائیلی یدیعوت آحارونوت، "آمنون لیپکین- شاهاک" در این باره گفت : نیروهای اطلاعاتی اسرائیل از دولت می خواهد تا تحولات را از نزدیک دنبال کند، اما از دخالت در امور داخلی مصر خود داری کند.

یدیعوت آحارونوت در این باره می نویسد: اسناد منتشر شده از سوی ویکی لیکس نشان می دهد که "مائیر داگان" رئیس اسبق موساد بر ثبات در مصر ایمان داشت و هفته گذشته ژنرال "آویو کوچاوی" رئیس سازمان اطلاعات ارتش اسرائیل گفته که رژیم قاهره با تهدید فروپاشی روبرو نیست.

لیپکین- شاهاک می گوید: در حالی که ما می دانستیم که در مصر مشکلات جدی وجود دارد این مسئله سخت بود تا از سازمانهای اطلاعاتی درخواست کنیم چنین تحولات شدیدی را پیش بینی کنند. نهادهای اطلاعاتی اولویتهای خود را دارند و ما انتظار داریم که آنها درباره بروز یک جنگ هشدار دهند، اما درخواستها باید معقول باشد.

وی در ادامه می گوید: با وجود این حقیقت که هیچ برخوردی بین نظامیان وغیر نظامیان در مصر وجود ندارد ارتش در حال انجام دستورات رده های مدیران سیاسی و ممانعت از رهبری اعتراضات از سوی اخوان المسلمین است.

این مقام سابق ارتش انتصاب دو نظامی به نامهای "احمد شفیق" به نخست وزیری و "عمر سلیمان" به عنوان معاون رئیس جمهوری را عاملی دانسته که ارتش را مجاب به ادامه حمایت از رژیم مبارک خواهد کرد.

وی همچنین گفت : سقوط احتمالی رژیم مبارک لزوماً برای اسرائیل خطرناک نیست و شاید به لحاظ سیاسی برای ما راحت باشد اما ما باید در نظر داشته باشیم که پیمان صلح به اندازه ای که برای مصر مهم است برای اسرائیل نیز اهمیت دارد.

"یاکوف آمیدرور" مدیر سابق بخش ارزیابی و تحقیقات ارتش اسرائیل نیز در این باره می گوید: راهی وجود نداشت که نیروهای اطلاعاتی اسرائیل بتوانند این تحولات و خیزش ها را پیش بینی کنند چرا که خود مبارک هم آن را پیش بینی نکرده بود.

آمیدرور می گوید: کار اطلاعات سحر و جادو نیست و برخی از چیزها ،در شرایطی که مسائل اجتماعی انقلاب را رهبری می کنند،هرگز پیش بینی نمی شود.

با وجود خوش بینی آمنون لیپکین- شاهاک، اما یاکوف آمیدرور بر این باور است که این تحولات در مصر می تواند به مدلی که در ایران تکرار شده منجر شود.