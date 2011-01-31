تدارک 1700 دقیقه ویژه برنامه دهه فجر در شبکه سهند تبریز

به گزارش خبرنگار مهر در تبریز، علی نواداد پیش از ظهر دوشنبه در جمع خبرنگاران افزود: صدا و سیمای مرکز آذربایجان شرقی با برنامه های مناسبتی ویژه ایام الله دهه مبارک فجر میهمان خانه های مردم استان می شود.

وی افزود: شبکه استانی سهند با هشت عنوان برنامه در سیمای استانی دهه فجر و 29 بهمن را گرامی می دارد.

نواداد اظهار داشت: سیمای استانی هزار و730 دقیقه برنامه ویژه دهه فجر و 580 دقیقه ویژه برنامه برای 29 بهمن تهیه دیده است که شامل برنامه قاصدک، مسابقه، میزگرد پاسخ به شبهات، سهندیه، تله فیلم به رنگ برف، پخش مجدد سریال کلید گمشده و دستاوردهای انقلاب است.

وی در خصوص برنامه های صدای استانی نیز افزود: این معاونت با تهیه ویژه برنامه هایی به صورت روزانه به استقبال جشن انقلاب و بزرگداشت قیام 29 بهمن تبریز می رود.

نواداد ادامه داد: برنامه سحرلر، خانواده، محفل، بچه ها سلام، جوان، کندیمیز و ائلیمیز، انقلاب بایرامی، گنجینه، انقلاب بهاری، دنیای جوان و سایر برنامه ها به صورت اختصاصی یا موضوعی به این رخداد بزرگ در تاریخ معاصر کشورمان می پردازند.

مدیر کل صدا و سیمای مرکز آذربایجان شرقی همچنین در خصوص برنامه های واحد اطلاعات و اخبار مرکز گفت: انعکاس دستاوردهای استان در این ایام و تولید گزارش های مستند انقلاب اسلامی از برنامه های این واحد است.

نواداد افزود: واحد برون مرزی هم در برنامه های تولیدی خود به موضوع دهه فجر می پردازد.