به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام سید محمد سعیدی در دیدار با اعضای شورای اسلامی شهر قم که در دفتر تولیت آستانه مقدسه حضرت معصومه(س) برگزار شد، اظهار داشت: نگاه آستانه مقدسه همانند نگاه مقام معظم رهبری به مردم، یک نگاه عام است.



وی بر آمادگی آستانه مقدسه در رفع مشکلات مردم تأکید کرد و بیان داشت: تولیت آستانه مقدسه حضرت معصومه(س) در راستای خدمت رسانی به مردم قم دست مسئولین استان و اعضای شورای اسلامی شهر را می‌فشارد و از هیچ کمکی در این خصوص دریغ نخواهد کرد.



تولیت آستانه مقدسه حضرت معصومه(س) در ادامه بر همدلی و تعامل بین دستگاه‌ها و مسئولین استان تأکید کرد و اظهار داشت: ما در کارها خط کشی نداریم و همه در خدمت رسانی به مردم در یک لباس هستیم و همه باید زینت هم باشیم.



وی با انتقاد از اختلافات بین مسئولین کشور خاطرنشان کرد: اختلافات موجود در بین برخی از مسئولین نظام، مقام معظم رهبری و مردم را رنج می‌دهد و در این بین مردم متضرر می‌شوند.



سعیدی در ادامه تصریح کرد: همه باید قدر هم را بدانیم و در راستای خدمت به مردم قدم برداریم.



وی در پایان اظهار داشت: به برکت حضور بارگاه حضرت معصومه(س) در قم، این شهر و مردم آن هویت پیدا کرده است و ما باید تلاش نمائیم، شهر مقدس قم همچنان یک شهر الگو بماند.



میدان تره بار قم باید ساماندهی شود



رئیس شورای اسلامی شهر قم نیز در این دیدار با اشاره به انتصاب حجت الاسلام سعیدی به عنوان تولیت آستانه مقدسه حضرت معصومه(س) از طرف مقام معظم رهبری بیان داشت: این انتصاب باعث دلگرمی و خوشحالی مردم قم گردید.



حجت الاسلام سید محمد آتش زر خدمت‌رسانی در شهر قم را یک توفق دانست و گفت: وظایف مسئولین در شهر قم را می‌توان از دو منظر خدمت‌رسانی به همشهریان و دیگری خدمت به زائرین این شهر مقدس نگاه کرد که بسیار با اهمیت است.



وی در ادامه با اشاره به وضعیت میدان مطهری و میدان تره بار و لزوم ساماندهی این نقطه از شهر اظهار داشت: ما از تولیت آستانه مقدسه درخواست مساعدت در جهت ساماندهی این مکان و همکاری لازم با شورا و شهرداری را داریم.



لازم به ذکر است در ادامه جلسه اعضای شورای اسلامی شهر قم نظرات و پیشنهادات خود را در راستای بهبود وضعیت شهر و خدمت رسانی به زائرین بیان نمودند.