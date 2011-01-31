به گزارش خبرگزاری مهر، در این نشست پاسخهای فلسفی هیوم فیلسوف شک گرا و تجربه گرای اسکاتلندی به باورهای حسی مورد بررسی قرار می‌گیرند.

این نشست از سری نشستهای فلسفه مدرن متأخر از سوی گروه فلسفه دانشگاه هاروارد برگزار می‌شود.

دونالد آینسلی استاد فلسفه در دانشگاه تورنتوی کانادا است. او متخصص فلسفه دیوید هیوم و طبیعت گرایی در اخلاق و اخلاق زیستی است. آیا هیوم سقراط اسکاتلند است؟، اخلاق زیستی و معضل تکثرگرایی و پاسخ هیوم به هویت و بسیط بودن ذهن از جمله آثار او هستند.

هیوم در فلسفه به واسطه دیدگاه‌های تجربه گرایانه و شک‌گرایانه شناخته می‌شود. برای هیوم این سؤال مطرح است که چرا ما همیشه بدنبال علت هستیم و برای هر معلولی بدنبال علت می‌گردیم.

هیوم در مورد توالی‌ها معتقد است که وقتی یک موضوع علت معلولی قرار می‌گیرد در واقع این یک نوع عادت ذهنی است. ما براساس انباشت ذهنی برخی پدیده‌ها را علت پدیده‌ای دیگر تلقی می‌کنیم.