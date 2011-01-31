قیمت نان در گلستان افزایش نمی یابد

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، سید حمید رضا میرآفتاب در نوزدهمین جلسه استانی ستاد هدفمند کردن یارانه ها افزود: طی مدت زمان اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها در کشور و به تبع آن در استان گلستان، شاهد کاهش 20 درصدی مصرف آرد و نان در گلستان بوده ایم.

وی افزود: با توجه به اعلام نرخ تضمینی گندم به قیمت 360 تومان و نرخ ملی گندم به قیمت 250 تومان، نرخ آرد نیز بر مبنای آن محاسبه خواهد شد و تا بعد از فصل خرید گندم سال 90 امکان افزایش قیمت مجدد نان وجود نخواهد داشت و جای نگرانی برای مردم نیست.



میرآفتاب، ضمن ارائه گزارشی از تاثیرات اجرای قانون هدفمندی یارانه ها طی 40 روز گذشته در بخش آرد و نان استان اظهارداشت: مصرف آرد و نان مردم استان با گذشت 40 روز از اجرای قانون هدفمندی یارانه ها، بین 10 تا 20 درصد، کاهش یافته و 10 درصد واحدهای نانوایی نیز به دلیل انباشت موجودی قبلی برای دریافت آرد بهمن ماه به اتحادیه های نانوایی مراجعه نکردند.



وی با بیان اینکه خرید آرد توسط نانوایی ها و اتحادیه خبازان در استان طی سه مرحله زمانی صورت می گیرد گفت: واحدهای نانوایی در هر مرحله برای 10 روز آرد، خریداری و در صورت نیاز، دوباره مراجعه می کنند.



میرآفتاب گفت: برای افزایش کیفیت نان نیز طرح نظارتی ویژه و طرح دو پخته شدن نانوایی ها نیز به عنوان طرحی جدید مطرح و با نشستهایی که انجام شده است مقرر شده تا آیین نامه ای جدید و با رویکرد نان برتر برای جلوگیری از بیکاری کارگران تهیه شود.