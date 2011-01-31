سرزنش معتاد در حال درمان باعث شکست روند ترک اعتیاد می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر منصور شکیبا گفت: اغلب معتادانی که قادر به ترک مستمر اعتیاد شده اند از پشتیبانی خانواده خود بهره مند بوده اند.

وی افزود: اعضای خانواده می توانند با حمایت خود از رفتارهای مغایر با اعتیاد، موفقیتهای بیمار را تقویت کنند.

شکیبا با اشاره به اینکه کمک به معتاد برای بهبود یافتن نیاز به حوصله دارد ادامه داد: دادن آرامش به فرد معتاد در جهت بازسازی اعتماد به نفس، کمک به بازسازی ارتباط فرد معتاد با اعضای خانواده و انجام تفریحات سالم از جمله اقدامات موثر از جانب خانواده هاست که با انجام آن فرد معتاد به ترک اعتیاد خود مشتاق تر می شود.

وی همچنین باج دادن، سرزنش کردن و تحقیر و مقایسه کردن، پرخاشگری و خشم، تمسخر، تهدیدهای توخالی، تهدید و التماس را از جمله رفتارهای نامناسب با معتادان عنوان کرد و گفت: انجام دادن اینگونه رفتارها موجب می شود که فرد معتاد از ادامه روند درمان دلسرد شده و درمان وی با شکست مواجه شود.

این متخصص روانپزشکی همچنین با اشاره به اینکه یکی از بزرگترین آفات درمان اعتیاد مشاجره خانوادگی است، به خانواده های معتادان توصیه کرد: با کنترل خشم از بروز استرس در فضای خانواده جلوگیری کنند چرا که بروز تنشها نیز یکی از مواردی است که فرد را به بازگشت به سمت مواد مخدر سوق می دهد.