افتتاح 92 طرح و پروژه کشاورزی در استان تهران در دهه فجر

به گزارش خبرنگار مهر، سید محمد موسوی به مناسبت دهه فجر در جمع خبرنگاران افزود: این طرح ها برای 2 هزار نفر در سطح استان ایجاد اشتغال می کند که 50 درصد آن مربوط به پروژه های آب و خاک، 17 درصد تولیدات گیاهی، 15 درصد تولیدات دامی، 10 درصد صنایع تبدیلی و تکمیلی و فرآوری بسته بندی و 8 درصد مربوط به منابع طبیعی و آبخیزداری است.

وی افزود: از 500 میلیارد ریال اعتبار 25 درصد اعتبارات ملی و استانی و 34 درصد تسهیلات بانکی و 41 درصد آورده مجریان طرح است.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان تهران تصریح کرد: کشتارگاه طیور فیروزکوه با ظرفیت تولید 4.8 میلیون قطعه و اعتبار 51.4 میلیارد ریال، دو گلخانه با ظرفیت 2 میلیون و یک میلیون گل شاخه بریده ، صنایع تبدیلی فیروزکوه با 57 هزار تن ظرفیت و 75 میلیارد ریال سرمایه گذاری از مهمترین پروژه های امسال هستند.

وی با اشاره به رشد 22 درصدی اراضی بیمه شده نسبت به سال قبل گفت: باغات بیمه شده در سطح 3 هزار و 320 هکتار با 38 درصد و واحدهای دامی طیور با 41 درصد و آبزیان با 7 درصد نسبت به سال قبل رشد داشتند.

موسوی افزود: 53 درصد از تولید قارچ کشور در استان تهران انجام می شود که در این راستا تهیه و تصویب و آغاز عملیات اجرایی کارخانه تولید استام اف 1 با ظرفیت 100 هزار لیتر در سال به بهره برداری می رسد که کل وابستگی به این محصول به خارج از کشور برطرف می شود.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان تهران گفت: آغاز عملیات اجرایی پایه های مادری کشت بافت گیاهان زینتی با تولید 3 میلیون اصله پایه گیاهان زینتی در سال 90 به بهره برداری می رسد.

وی به اجرای کشاورزی حفاظتی اشاره کرد و گفت: با استفاده از تکنولوژی کم خاک ورزی در سطح 520 هکتار این عملیات انجام شد که نسبت به سال قبل 14 درصد رشد نشان می دهد.

موسوی تصریح کرد: با این روش 80 درصد مصرف گاز کاهش می یابد و زمان اجرا از 8 ساعت درهرهکتار به 1.5ساعت می رسد.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان تهران با بیان اینکه مصرف کودهای شیمیایی 11 درصد کاهش یافته است، گفت: جواز تاسیس صنایع تبدیلی و تکمیلی 34 درصد رشد داشته و ظرفیت صنایع از یک میلیون و 340 هزار تن به یک میلیون و 600 هزار تن رسیده است.

موسوی با بیان اینکه سرمایه گذاری در صنایع تبدیلی و تکمیلی استان تهران با 47 درصد رشد همراه بوده است، گفت: عملیات اجرایی 20 غرفه عرضه مستقیم محصول در شهرستانهای دماوند، فیروزکوه و اسلامشهر اجرایی شده است.

وی افزود: در سفر اول هیئت دولت به استان تهران 28 صدم درصد از کل اعتبارات در اختیار بخش کشاورزی قرار گرفت در حالی که در سفر سوم این رقم به 15.82 درصد رسید.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان تهران در خصوص اجرای قانون هدفمندی یارانه ها در استان تهران گفت: با اقدامات انجام گرفته 734 هزار لیتر نفت و گاز حمایتی در اختیار کشاورزان قرار گرفت که برای ماههای بهمن واسفند هم 72 میلیون لیتر دیگر در اختیارشان قرار می گیرد.

موسوی افزود: تسهیلات 500 هزار تومانی تا 5 میلیون تومانی برای خرید سوخت به کشاورزان در حال نهادینه شدن است که 10 درصد از این کشاورزان با سود 4 درصدی این تسهیلات را دریافت کردند.

وی تصریح کرد: 87 هزار تن جو و گندم دامی میان دامداران و مرغداران توزیع شده است که تا حدود 30 هزار تن دیگر ادامه می یابد.