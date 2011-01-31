پذیرش 16 رشته بدون کنکور در دانشگاه آزاد اسلامی شاهرود

به گزارش خبرنگار مهر در شاهرود، بهزاد چهکندی صبح دوشنبه در گفتگو با خبرنگاران در شاهرود گفت: دانشگاه آزاد اسلامی شاهرود از بین دارندگان مدارک دیپلم فنی و کاردانش و پیش دانشگاهی برای نیمسال دوم سال تحصیلی 89 در مقطع کاردانی پیوسته و ناپیوسته، بدون کنکور دانشجو می پذیرد.

وی افزود: این دانشگاه در رشته های عمران، معدن، معماری، نقشه کشی صنعتی، نقشه کشی معماری، مکانیک، مکانیک خودرو، الکترونیک، کامپیوتر، حسابداری، مدیریت، تربیت بدنی، الکتروتکنیک، ساخت و تولید، ساختمان و صنایع شیمیایی پذیرای داوطلبان علاقمند است.

به گفته وی، علاقمندان واجد شرایط به تحصیل در این دانشگاه می توانند با در دست داشتن مدارک جهت ثبت نام و تشکیل پرونده به اداره آموزش مراجعه نمایند.