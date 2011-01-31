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۱۱ بهمن ۱۳۸۹، ۱۱:۲۶

پذیرش 16 رشته بدون کنکور در دانشگاه آزاد اسلامی شاهرود

پذیرش 16 رشته بدون کنکور در دانشگاه آزاد اسلامی شاهرود

سمنان - خبرگزاری مهر: معاون آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی شاهرود از پذیرش بدون کنکور دانشجو در این واحد دانشگاهی در 16 رشته خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر در شاهرود، بهزاد چهکندی صبح دوشنبه در گفتگو با خبرنگاران در شاهرود گفت: دانشگاه آزاد اسلامی شاهرود از بین دارندگان مدارک دیپلم فنی و کاردانش و پیش دانشگاهی برای نیمسال دوم سال تحصیلی 89 در مقطع کاردانی پیوسته و ناپیوسته، بدون کنکور دانشجو می پذیرد.

وی افزود: این دانشگاه در رشته های عمران، معدن، معماری، نقشه کشی صنعتی، نقشه کشی معماری، مکانیک، مکانیک خودرو، الکترونیک، کامپیوتر، حسابداری، مدیریت، تربیت بدنی، الکتروتکنیک، ساخت و تولید، ساختمان و صنایع شیمیایی پذیرای داوطلبان علاقمند است. 

به گفته وی، علاقمندان واجد شرایط به تحصیل در این دانشگاه می توانند با در دست داشتن مدارک جهت ثبت نام و تشکیل پرونده به اداره آموزش مراجعه نمایند.

کد مطلب 1243192

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