به گزارش خبرنگار مهر، فارغ التحصیل رتبه اول هر سال تحصیلی واحد دانشگاهی، فردی است که در رشته تحصیلی مربوطه دارای بالاترین معدل کل در بین فارغ التحصیلان آن سال تحصیلی باشد.

برای تعیین فارغ التحصیلان رتبه اول هر سال، دانشجویان رشته یا گرایشی را که حداکثر تا پایان تیرماه هرسال فارغ التحصیل شده و مشمول شرایط و ضوابط تعیین شده باشند با هم مقایسه می کنند و از میان فارغ التحصیلان هر رشته و گرایش هر سال، فردی که میانگین کل بالاتری را کسب کرده باشد، به عنوان رتبه اول و نفر بعدی به عنوان رتبه دوم آن رشته و یا گرایش مشخص می شود.

فارغ التحصیلان باید از طریق آزمون سراسری وارد دوره تحصیلی شده باشند و حداکثر مدت تحصیل آنها برای دوره دکتری حرفه ای 7 سال، کارشناسی پیوسته 4 سال و کارشناسی ناپیوسته 5/2 سال از زمان شروع به تحصیل در نظر گرفته شود.



در موارد استثنایی چنانچه چند نفر دارای شرایط کاملاً مساوی باشند، فردی که مدت تحصیل او حداقل یک نیمسال کوتاهتر باشد به عنوان رتبه اول رشته مشخص و در غیر این صورت همه آنها به عنوان نفر اول معرفی می شود.



محل های دانشگاهی وابسته به دانشگاه آزاد اسلامی مدارک مربوط به فارغ التحصیلان ممتاز هر سال تحصیلی رشته های خود را برابر ضوابط حداکثر تا پایان آذرماه همان سال تحصیلی به مرکز آزمون ارسال خواهند داشت.

مرکز آزمون نیز طی گزینش جداگانه ای اسامی پذیرفته شدگان واجد شرایط برخورداری از امتیاز ممتازین را براساس ظرفیت محاسبه شده ( 10درصد، ظرفیت هر رشته/شهر) و حدنصاب قبولی ( 85 درصد نمره آخرین فرد قبولی عادی آن رشته/شهر) برای نیمسال دوم همان سال اعلام می کند.