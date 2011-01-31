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۱۱ بهمن ۱۳۸۹، ۱۱:۵۵

مستند "هوره" آماده نمایش شد

مستند "هوره" آماده نمایش شد

مستند کوتاه "هوره" به کارگردانی افشین عامریان آماده نمایش شد.

به گزارش خبرنگار مهر، تصویربرداری این اثر که در مناطق روستایی استان کرمانشاه صورت گرفته را سیامک سلیمانی و تدوین آن را آرش رصافی انجام داده‌اند.

"هوره" روایتی کوتاه و تغزلی از یک آوای کهن به همین نام است."هوره" هزاران سال است که در میان مردمان بومی کردنشین ، نسل به نسل انتقال یافته و امروزه مجالی است برای بیان احساسات درونی مردمان این مناطق.

سایر عوامل تولید عبارتند از: نویسنده، پژوهش و راوی: کامران رضایی، مدیر تولید : فاطمه رسول زاده، صدابردار: کیومرث رضایی ، تصویر : سیامک سلیمانی، تدوین: آرش رصافی، عکس: محمد حمیدی. محصول: جشنواره بین المللی فیلم کیش.
 

کد مطلب 1243197

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