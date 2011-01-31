مستند "هوره" آماده نمایش شد

به گزارش خبرنگار مهر، تصویربرداری این اثر که در مناطق روستایی استان کرمانشاه صورت گرفته را سیامک سلیمانی و تدوین آن را آرش رصافی انجام داده‌اند.

"هوره" روایتی کوتاه و تغزلی از یک آوای کهن به همین نام است."هوره" هزاران سال است که در میان مردمان بومی کردنشین ، نسل به نسل انتقال یافته و امروزه مجالی است برای بیان احساسات درونی مردمان این مناطق.

سایر عوامل تولید عبارتند از: نویسنده، پژوهش و راوی: کامران رضایی، مدیر تولید : فاطمه رسول زاده، صدابردار: کیومرث رضایی ، تصویر : سیامک سلیمانی، تدوین: آرش رصافی، عکس: محمد حمیدی. محصول: جشنواره بین المللی فیلم کیش.

