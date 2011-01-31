نقش مسلمانان در ارتقای هماهنگی اجتماعی انکارناپذیر است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از چنل وست آسیا، لی هسین لونگ نخست وزیر سنگاپور با تأکید بر نقش مسلمانان در هماهنگی اجتماعی این کشور گفت: ما رهبران جامعه اسلامی را به ادامه این فعالیتهای مثبت ترغیب می کنیم.

اظهارات لی یک روز پس از اظهارات وزیر امور اسلامی سنگاپور مبنی بر سکولار بودن این کشور و احترام آن به مسلمانان برای انجام آداب خود به منظور حفظ هویت ملی سنگاپور ایراد شد.

براساس اظهارات نخست وزیر سنگاپور اگر جامعه این کشور با 50 سال پیش مقایسه شود مشخص می شود که هنجارهای اجتماعی و دینی، شیوه پوشش افراد و حساسیت نسبت به التزامات دینی، رسوم و رعایت تمام موارد تغییر کرده است.

وی افزود: مسلمانان سنگاپور نسبت به حفظ هویت دینی و از طرفی هویت ملی خود هوشیار بوده و تلاش کرده اند پلی میان جامعه دینی خود و سایر جوامع این کشور برقرار کنند، آنها همچنین تلاشهای ویژه ای برای ادغام با سایر جوامع انجام داده اند.

لی هسین لونگ تأکید کرد که زنان مسلمان این کشور محجبه هستند اما در فعالیتها حضوری فعال دارند و از صحنه های اجتماعی و سیاسی عقب نمانده اند. مسلمانان در این کشور غذای حلال استفاده می کنند و حضور آنها در بسیاری از رستورانها و سایر اماکن عمومی ملموس است و خود را منزوی نمی کنند.

اظهارات نخست وزیر سنگاپور در واکنش به انتشار کتابی از سوی یکی از وزاری کابینه صورت گرفت که ظاهراً رویکرد چندان مثبتی نسبت به اسلام و مسلمانان سنگاپور نداشته است، از این رو هسین لونگ تأکید کرده است که وی تنها دیدگاه های شخصی خود را منعکس کرده است.

وی همچنین با تأکید بر رویکردهای بین دینی و فعالیتهای بین دینی و اهمیت ارتقای درک میان ادیان گفت: در این کشور روابط راحت و نزدیکی میان رهبران دینی گروه های مختلف وجود دارد. موضوعات نژاد، زبان و دین در سنگاپور از موضوعات حساس است، این حقایقی است که ما به نحوی موفقیت آمیز آنها را مدیریت کرده ایم و این راه را تا پیشرفتهای قابل توجه ادامه می دهیم.