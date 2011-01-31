جشنواره سراسری فیلمنامه نویسی در تبریز برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر در تبریز، علی داننده با اشاره به اهمیت حضور و رسالت هنرمندان در جامعه اظهار کرد کرد: هنرمند در جامعه از پویاترین عامل های پیوند بین علم و عمل است وهنر اکسیری گرانمایه که می تواند وسیله انتقال مفهوم های سخت و دشوار به مردم باشد.

داننده شناسایی توانمندی های هنرمندان کشور و تلاش برای کشف و شکوفایی استعدادهای نو در تولید آثار سینمای ارزشی، پرداخت هنری به مسائل و موضوعات دینی و معرفی آثار شاخص و ایجاد بستر و الگو سازی مناسب در عرصه فیلمنامه نویسی را از اهداف برگزاری این جشنواره عنوان کرد.

وی در راستای محورهای اصلی این جشنواره گفت: جشنواره سراسری فیلمنامه نویسی در سه محور نماز و نیایش، آزاد و بخش ویژه با عنوان همت مضاعف و کار مضاعف برگزار می شود.

آثار ارسالی بایددارای خلاصه طرح (حداقل یک صفحه ای) بوده و آثار اقتباسی با ذکر منبع و خلاصه آن صورت گیرد.

علاقمندان می توانند حداکثر سه اثر خود را در قالب داستانی، مستند، پویانمایی و گونه های مختلف ارائه نموده و همچنین فیلمنامه های ارسالی باید به صورت تایپ شده و حداکثر در 25 صفحه و روی یک طرف کاغذ و در سه نسخه به دبیر خانه جشنواره واقع در تبریز، بلوار استاد شهریار، اول سربالایی ولی عصر، مجتمع فرهنگی و سینمایی 22 بهمن تبریز ارسال گردد.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی آذربایجان شرقی آخرین مهلت ارسال آثار به این جشنواره را سی ام فروردین ماه سال آینده اعلام کرد و گفت: آیین اختتامیه و معرفی نفرات برتر این جشنواره اردیبهشت ماه 90 در تبریز برگزار می شود.