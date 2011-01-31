زمینه رشد گلیم نقش برجسته در ایلام فراهم شد

به گزارش خبرنگار مهر در ایلام، حمید بختیاری صبح دوشنبه در محل این اداره در جمع خبرنگاران گفت: در زمینه پی‌ریزی بنای یک اقتصاد نیرومند، فعالیتهای همه‌ جانبه‌ای لازم است و برای حفظ و نگهداری صنایع بومی و دستی باید گام‌های موثر و بلندی برداشته شود.



وی افزود: گلیم‌نقش برجسته، تلفیقی از گلیم ساده و گره قالی در متن آن است که به عنوان مهمترین و اصیل‌ترین صنعت دستی استان ایلام، حائز ویژگی‌ها و امتیازات بسیاری است.



این مقام مسئول ادامه داد: ماهیت گلیم نقش برجسته، بر اساس فن،تجربه و خلاقیت گلیم ساده و قالی به طور توأمان استوار است و به همین منظور ضرورت مهارت بافنده در هر دو دست‌بافته ایجاب می‌کند.



سرپرست معاونت صنایع دستی اداره کل میراث فرهنگی استان ایلام خاطرنشان کرد: این گلیم از نظر اصالت و تولید مهمترین و شاخص ‌ترین صنعت دستی و بومی ایلام است که با توجه به ناچیز بودن سابقه بروز خلاقیت بافندگان چیره‌دست این منطقه در امر بافت گلیم نقش برجسته، پیشرفت چشمگیری در زمینه‌های مختلف تولید حاصل شده است.

