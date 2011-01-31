فعالیتهای علمی جشنواره شعر فجر محدود به چند ماه نباشد

به گزارش خبرگزاری مهر، این شاعر و مترجم عنوان کرد: در وضعیتی که شعر، مخاطبان فراگیر خود را از دست داده است و تنها قشر محدودی از افراد به آن علاقه نشان می‌دهند، برپایی جشنواره‌ای نظیر شعر فجر می‌تواند در جلب توجه عامه مردم موثر باشد.

وی با بیان اینکه عرصه شعر جایگاه تفریح و سرگرمی نیست، یادآور شد: به اعتقاد من مقایسه شعر با صنعت- هنری همچون سینما، مبنای علمی درستی ندارد؛ چون وجه غالب سینما تفریح است در حالی که شعر، هنر نخبگان محسوب می‌شود.

ترابی اضافه کرد: حتی هنر سنگین و وزینی همچون تئاتر هم مانند سینما در مرکز توجه مردم نیست، بنابراین نباید از اقبال محدود مخاطبان به جشنواره شعر نگران بود.

مترجم کتاب "چقدر خسته، چقدر زخم" ادامه داد: جشنواره شعر فجر کارکردی مثل نمایشگاه بین‌المللی کتاب دارد و می‌تواند برای مدت محدودی شعر را در مرکز توجه اذهان عمومی قرار دهد.

وی ضعف در برنامه‌ریزی را یکی از مشکلات این رویداد فرهنگی دانست و عنوان کرد: البته این مشکل مختص این جشنواره نیست، بلکه اساساً عدم برنامه‌ریزی مناسب از مشکلات فرهنگی جامعه ما به شمار می‌آید.

ترابی در پایان گفت: چنانچه دبیرخانه جشنواره در طول سال فعال باشد و به صورت دقیق و منسجم جریانات شعری و ادبی کشور را دنبال کند، می‌تواند در عرصه فرهنگی موثرتر از پیش ظاهر شود.

مراسم افتتاحیه پنجمین جشنواره بین‌المللی شعر فجر، هفتم اسفند ماه در تالار شریعت‌زاده کتابخانه ملی برگزار می‌شود.

