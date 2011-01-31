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۱۱ بهمن ۱۳۸۹، ۱۴:۲۸

شهردار سمنان خبر داد:

33 پروژه شهرداری در دهه فجر به بهره برداری می رسد

33 پروژه شهرداری در دهه فجر به بهره برداری می رسد

سمنان - خبرگراری مهر: شهردار سمنان از بهره برداری 33 پروژه شهرداری سمنان در دهه مبارک فجر خبر داد و گفت: این پروژه ها با اعتبار بیش از 50 میلیارد ریال آماده بهره برداری است.

به گزارش خبرنگار مهر در سمنان، علیرضا خسروی صبح دوشنبه در نشست خبری با خبرنگاران در تشریح برنامه ها و افتتاحیه های شهرداری سمنان در دهه فجر گفت: پروژه های قابل افتتاح شهرداری در بخش های مختلف شهری و خدماتی اجرا شده است.

وی با اشاره به اینکه افتتاح دانشگاه شهرداری از مهمترین طرح های آماده افتتاح است، گفت: این دانشگاه با مشارکت دانشگاه جامع علمی کاربردی ایجاد شده است که با دو رشته فناوری اطلاعات و آتش نشانی آغاز به کار خواهد کرد.

شهردار سمنان با بیان اینکه مراحل بعدی دو رشته معماری و خبرنگاری در نیمسال آینده در این دانشگاه ایجاد می شود، گفت: این دانشگاه در مرحله اول 100 دانشجو در رشته های مذکور پذیرش می کند.

به گفته وی، شهرداری سمنان از این پس دارای دو منطقه و چهار ناحیه است که در دهه فجر ساختمان های شهرداری منطقه 1 و 2 به بهره برداری می رسد.

خسروی اضافه کرد: از محور امام حسین تا میدان استاندارد به سمت جنوب در محدوده منطقه یک و به سمت شمال در محدوده منطقه دو شهرداری قرار دارد و شهرداری منطقه یک در میدان ارگ و منطقه دو در بلوار ورزش ایجاد شده است.

وی از افتتاح ایستگاه آتش نشانی در میدان استاندارد که 50 درصد جمعیت آن را بانوان تشکیل می دهند خبر داد و گفت: دو ایستگاه سی ان جی، مرکز معاینه فنی مکانیزه خودروهای سنگین، پارک علوم شهر و چند بوستان و فضای بازی محله ای، پل های عابر پیاده مکانیزه شهید نوروزی و شهید اخلاقی را از دیگر پروژه های آماده بهره برداری عنوان کرد.

کد مطلب 1243211

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