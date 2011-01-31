33 پروژه شهرداری در دهه فجر به بهره برداری می رسد

به گزارش خبرنگار مهر در سمنان، علیرضا خسروی صبح دوشنبه در نشست خبری با خبرنگاران در تشریح برنامه ها و افتتاحیه های شهرداری سمنان در دهه فجر گفت: پروژه های قابل افتتاح شهرداری در بخش های مختلف شهری و خدماتی اجرا شده است.

وی با اشاره به اینکه افتتاح دانشگاه شهرداری از مهمترین طرح های آماده افتتاح است، گفت: این دانشگاه با مشارکت دانشگاه جامع علمی کاربردی ایجاد شده است که با دو رشته فناوری اطلاعات و آتش نشانی آغاز به کار خواهد کرد.

شهردار سمنان با بیان اینکه مراحل بعدی دو رشته معماری و خبرنگاری در نیمسال آینده در این دانشگاه ایجاد می شود، گفت: این دانشگاه در مرحله اول 100 دانشجو در رشته های مذکور پذیرش می کند.

به گفته وی، شهرداری سمنان از این پس دارای دو منطقه و چهار ناحیه است که در دهه فجر ساختمان های شهرداری منطقه 1 و 2 به بهره برداری می رسد.

خسروی اضافه کرد: از محور امام حسین تا میدان استاندارد به سمت جنوب در محدوده منطقه یک و به سمت شمال در محدوده منطقه دو شهرداری قرار دارد و شهرداری منطقه یک در میدان ارگ و منطقه دو در بلوار ورزش ایجاد شده است.

وی از افتتاح ایستگاه آتش نشانی در میدان استاندارد که 50 درصد جمعیت آن را بانوان تشکیل می دهند خبر داد و گفت: دو ایستگاه سی ان جی، مرکز معاینه فنی مکانیزه خودروهای سنگین، پارک علوم شهر و چند بوستان و فضای بازی محله ای، پل های عابر پیاده مکانیزه شهید نوروزی و شهید اخلاقی را از دیگر پروژه های آماده بهره برداری عنوان کرد.