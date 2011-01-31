احیا فرهنگ وقف در استان ایلام ضروری است

به گزارش خبرنگار مهر در ایلام، به مناسبت آغاز هفته وقف مدیران اداره کل اوقاف و امور خیریه استان ایلام صبح دوشنبه با نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه ایلام دیدار کردند.

حجت الاسلام لطفی در این دیدار وقف را یکی از مهمترین برنامه های عبادی و اقتصادی دین مبین اسلام دانست و افزود : فرهنگ وقف باید با تلاش مسئولان فرهنگی استان در جامعه نهادینه شود.

نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه ایلام با اشاره به اهمیت تبیین موارد مصرف موقوفات برای مردم گفت : احیاء فرهنگ وقف زمینه رفع مشکلات اقتصادی و معیشتی مسلمانان را فراهم می کند.

نوروزی مدیر کل اوقاف و امور خیریه استان نیز در این دیدار گزارشی از عملکرد این اداره کل و برنامه های فرهنگی پیش بینی شده برای هفته وقف را ارائه کرد.

