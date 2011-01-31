  1. استانها
  2. ایلام
۱۱ بهمن ۱۳۸۹، ۱۳:۵۰

احیا فرهنگ وقف در استان ایلام ضروری است

احیا فرهنگ وقف در استان ایلام ضروری است

ایلام - خبرگزاری مهر: امام جمعه ایلام گفت: احیا فرهنگ وقف در استان ایلام ضروری است.

به گزارش خبرنگار مهر در ایلام، به مناسبت آغاز هفته وقف مدیران اداره کل اوقاف و امور خیریه استان ایلام صبح دوشنبه با نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه ایلام دیدار کردند.

حجت الاسلام لطفی در این دیدار وقف را یکی از مهمترین برنامه های عبادی و اقتصادی دین مبین اسلام دانست و افزود : فرهنگ وقف باید با تلاش مسئولان فرهنگی استان در جامعه نهادینه شود.

نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه ایلام با اشاره به اهمیت تبیین موارد مصرف موقوفات برای مردم گفت : احیاء فرهنگ وقف زمینه رفع مشکلات اقتصادی و معیشتی مسلمانان را فراهم می کند.

نوروزی مدیر کل اوقاف و امور خیریه استان نیز در این دیدار گزارشی از عملکرد این اداره کل و برنامه های فرهنگی پیش بینی شده برای هفته وقف را ارائه کرد.
 

کد مطلب 1243213

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها

    اخبار کوتاه