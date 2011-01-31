تظاهرات مصری ها؛ انقلاب مردم ایران را برای آمریکا تداعی می کند

به گزارش خبرگزاری مهر، واشنگتن پست در گزارشی نوشت : تظاهرات مردم مصر برای سرنگونی رژیم "حسنی مبارک" به طور ناگهانی سبب نگرانی ایالات متحده درباره از دست دادن همپیمان اصلی این کشور در خاورمیانه شد و یادآور انقلاب مردم ایران و تظاهرات ضد آمریکایی در سال 1979 است.

این روزنامه آمریکایی در ادامه می نویسد : اعتصاب سراسری مردم مصر، دولت "باراک اوباما" را با فاجعه بارترین بحران در زمینه سیاست خارجی تاکنون روبرو کرده است و رئیس جمهوری آمریکا در همین حال از نگرانی سران اسرائیل درباره آینده مصر که همپیمان اصلی این رژیم برای بیش از 30 سال گذشته بوده، خبر داده است.

به نوشته واشنگتن پست، بسیاری از کشورهای منطقه از جمله عراق، لبنان، عربستان سعودی، سوریه، پاکستان و افغانستان به دقت تحولات مصر را دنبال می کنند که می توانند پیامدهای گسترده و پایداری را برای سیاست خارجی آمریکا در خاورمیانه داشته باشد.

این روزنامه آمریکایی دولت مصر را به عنوان همپیمان استراتژیک اصلی آمریکا در خاورمیانه معرفی می کند و می نویسد: سقوط چنین همپیمانی احتمالا سبب گسترش دشمنان آمریکا در سراسر جهان در کشورهای حوزه خلیج فارس، آفریقای شمالی، آسیای مرکزی، آسیای جنوبی و آسیای جنوبی شرقی می شود که بسیاری از آنها با نفوذ سکولار مبارزه می کنند.

واشنگتن پست در ادامه تاکید می کند: انقلاب مردم ایران در سال 1979 با موفقیت های اخیر فلسطینی ها، حماس و حزب الله همراه شد و تظاهرات در مصر، این انقلاب را برای سیاستمداران آمریکایی تداعی می کند.

البته آمریکا در حالی درباره تظاهرات مردم مصر و از دست دادن همپیمان مدیترانه ای خود ابراز نگرانی کرده است که شبکه های تلویزیونی عرب زبان از اعتصاب سراسری مردم این کشور در روز سه شنبه خبر می دهند.

مخالفان حکومت حسنی مبارک و معترضین همچنین از شهروندان مصری دعوت کرده اند که فردا سه شنبه در سرتاسر کشور تظاهرات میلیونی برپا کنند.