سوسیس و کالباس سرطانزاست

به گزارش خبرگزاری مهر، مریم ابریشمیی افزود: یک سوم سرطانها با رعایت رژیم غذایی قابل پیشگیری است و رژیم غذایی دومین عامل قابل پیشگیری سرطان پس از دخانیات به شمار می رود.

وی با اشاره به اینکه بین تغذیه و ابتلا به بیماری سرطان ارتباطی پیچیده وجود دارد، افزود: ‌غذایی که می خوریم می تواند حاوی مواد سرطان زا وپیش ساز سرطان و یا دارای مواد ضد سرطانی باشد.

ابریشمی ادامه داد: مصرف روزانه حداقل 5 واحد میوه و سبزی، ‌کاهش استفاده از مواد غذایی پرچرب (کره، لبنیات پرچرب، کله پاچه ، گوشت قرمز، روغن جامد و سس مایونز) کاهش مصرف گوشتهای فرایندی مانند سوسیس و کالباس که دارای ترکیبات نیتراتی نگهدارنده هستند، سرطانزاست.

وی استفاده از نانهای تهیه شده از دانه کامل و غلات سبوسدار، کاهش مصرف غذاهای شور به دلیل نقش آن در سرطان معده، استفاده از روغنهای مایع و چربیهای غیر اشباع مثل روغن زیتون، جایگزین کردن مصرف گوشت قرمز بافرآورده های دریایی و گوشت طیور وحبوبات به خصوص سویا را از جمله راهکارهای پیشگیری از ابتلا به سرطان برشمرد.

این کارشناس برنامه نظام مراقبت از بیماریهای غیر واگیر، کاهش وزن، تب، اجابت مزاج، خونریزیهای غیرطبیعی، سرفه‌های پی در پی و آزار دهنده، گرفتگی صدا، وجود زخمهای پوستی غیرقابل التیام و دردهای مزمن بدون علت مشخص را از جمله علائم سرطان عنوان کرد.