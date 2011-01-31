10 هکتار به فضای سبز همدان افزوده شد

رضا ابرار خرم در گفتگو با خبرنگار مهر در همدان با اشاره به اینکه امسال در چهار منطقه شهری 10 هکتار به فضای سبز شهر همدان افزوده شده است، اظهار داشت: افزایش مساحت فضای سبز شهر همدان در چهار منطقه شهری به نحوی صورت گرفته که در مناطق با سرانه فضای سبز پایین، افزایش بیشتری را شاهد باشیم.

وی به راه اندازی کلینیک آموزشی گیاه شناسی در همدان اشاره کرد و با بیان اینکه از زمان راه اندازی این مرکز حدود هشت هزار دانش‌آموز به عنوان همیاران فضای سبز در این مرکز ثبت‌ نام کرده‌اند، اظهار داشت: در این مرکز آموزش‌های لازم به دانش‌آموزان ارائه می شود تا در نگهداری فضای سبز یاریگر شهرداری باشند.

مدیرعامل سازمان پارکها و فضای سبز همدان با اشاره به اینکه هر ساله افزایش فضای سبز در دستور کار سازمان قرار دارد و کاشت انواع گل و هرس درختان توسط پیمانکاران انجام می‌گیرد، افزود: تمام گونه‌هایی که در فضای سبز به کار می‌رود با برنامه‌ریزی و تحقیقات علمی در سطح شهر کاشته می‌شود تا در مقابل آب و هوای همدان مقاوم باشند.

وی از تهیه دفترچه ‌ای در سازمان خبر داد و گفت: در این دفترچه اصول علمی کاشت فضای سبز ذکر شده و کاشت گونه‌ها را براساس طرح جامع برنامه‌ریزی کرده است.

مدیرعامل سازمان پارکها و فضای سبز همدان یادآور شد: بهره‌مندی از شهری که روح زیبای زندگی در آن جاری و از آلودگی به دور باشد نیازمند همت بلند همه مسئولان و دست‌اندرکاران به خصوص شهروندان است.

ابرار خرم خاطرنشان کرد: تقویت فضای سبز پارکهای محله ای در دستور کار این سازمان قرار دارد و کاشت گونه های گیاهی برای طراوت و زیبایی پارک ها مد نظر قرار دارد.