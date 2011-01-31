مبارک با گارد شخصی به شرم الشیخ گریخت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه دیلی تلگراف، "حسنی مبارک" شب گذشته همراه با محافظانی که کاملا مسلح بودند وارد شرم الشیخ شد و در منزل شخصی خود که یک هتل ساحلی است، اقامت گزید.

به نوشته این روزنامه هر چند مبارک به طور مرتب به شرم الشیخ رفت و آمد دارد، اما مورد دیشب به دلیل وخیم شدن اوضاع داخلی مصر و احتمال سقوط حکومت وی با دفعات قبل تفاوت دارد.

در همین رابطه یکی از ساکنان شرم الشیخ به دیلی تلگراف گفت : فکر می کنم دلیل آمدن مبارک به شرم الشیخ آن باشد که اگر وی در قاهره می ماند کشته می شد.

این در حالی است که پیشتر شایعاتی درباره فرار حسنی مبارک از مصر به هلند در رسانه ها منتشر شده بود.