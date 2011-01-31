به گزارش خبرگزاری مهر، در این برنامه که یادآور خاطرات کودکی 27 سال پیش طیف بزرگسال جامعه است، در آیتم دفترچه خاطرات عکسهایی از بچه‌های دیروز که شهید شده اند، نمایش داده می‌شود. در بخشی از پلی بک‌ها برنامه‌های دهه فجر در دهه 60 مانند عطر وگلاب بپاشید، آسمون ریسمون و... پخش می‌شود.

ویژه برنامه "رنگین‌کمان" با در نظر گرفتن جشن‌های فراگیر ملی با موضوع پیروزی انقلاب اسلامی و تفهیم سه محور رهبری، وحدت کلمه و ایمان به خدا برای رسیدن به پیروزی به زبانی شیوا و کودکانه برای مخاطب گروه سنی (جشنهای فراگیر در نقاط مختلف استان تهران) پخش می‌شود.

- ویژه برنامه "نردبان" برای گروه سنی نوجوان با موضوع انقلاب اسلامی با توجه به نامگذاری دهه انقلاب اسلامی برنامه پخش می‌کند. در برنامه "تماشاخانه" هم دو فیلم از تولیدات مرکز صبا روی آنتن می‌رود.

- در ایام دهه فجر 14 نماهنگ مربوط به این ایام هم از شبکه تهران روی آنتن می‌رود. از دیگر برنامه‌های شبکه تهران در دهه فجر مستند ویژه "روزی برای بودن" با تصویر کشیدن مستندهای اجتماعی انقلاب پخش می‌شود.

- ویژه برنامه دیگر گروه سیاسی با نام موقت " نوفل لوشاتو" که در قالب مستند به سفر امام به عراق، فرانسه و برگشت ایشان به ایران را به مدت 7 دقیقه به تصویر می‌کشد.

- در برنامه گفتگوی اقتصادی نیز که در ایام دهه فجر ویژه پخش می شود با دعوت مسئولان دستاوردهای سی سال گذشته انقلاب اسلامی در زمینه مسائل اقتصادی به تصویر کشیده می‌شود.

- ویژه برنامه "ایرانیان" با محوریت امید به صورت هفتگی با معرفی نخبگان ایرانی در داخل وخارج کشور از 16 بهمن به تهیه‌کنندگی غلامرضا باقری روی آنتن می‌رود.

- برنامه "تا نیایش" در ایام دهه فجر هشت برنامه به شیوه مستند روایی از هشت مسجدی که کانون مبارزات انقلابی در سال 57 بوده است، پخش می‌شود.

- برنامه عطر عاشقی نیز در دو قسمت ویژه به بررسی انقلاب اسلامی و قیام حضرت مهدی (عج )می‌پردازد.

- ویژه برنامه مشترک گروه اجتماعی وکودک از ساعت 14 تا اذان مغرب از اول ماه ربیع الاول (16بهمن) به مدت یک هفته با مشارکت گروه‌های اجتماعی وکودک نوجوان با مسئولیت گروه ورزش وتفریحات سالم در قالب جنگ شاد و مفرح پخش می‌شود.