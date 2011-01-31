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۱۱ بهمن ۱۳۸۹، ۱۳:۴۸

اولین کنگره بزرگداشت امام زاده علی صالح(ع) در ایلام برگزار می شود

اولین کنگره بزرگداشت امام زاده علی صالح(ع) در ایلام برگزار می شود

ایلام - خبرگزاری مهر: مدیر کل اقاف و امور خیریه استان ایلام از برگزاری اولین کنگره بزرگداشت امام زاده علی صالح (ع) در چهارم و پنجم اسفند ماه در استان خبر داد.

حجت الاسلام مصطفی نوروزی در گفتگو با خبرنگار مهر در ایلام اظهار داشت: مقالاتی که در این کنگره ارائه می شود پیرامون ابعاد شخصیت و کرامت امام زاده علی صالح (ع) ابعاد علمی روایی، آثار و نوشته ها، تاریخچه ساخت بنای حرم مطهر امام زاده عل صالح و موضوعاتی همچون امام زاده علی صالح و قطب فرهنگی، توریسم مذهبی راهیان نور و آثار اسلامی محدوده استان ایلام خواهد بود.

وی افزود: علاقمندان جهت کسب اطلاعات بیشتر به وب سایت دانشگاه آزاد اسلامی به آدرس www.ilam-iau.ac.ir   مراجعه کنند.

وی عنوان کرد: متاسفانه فرهنگ وقف در استان ایلام ضعیف است و این استان در رتبه بندی کشوری در رتبه 30 ام قرار دارد.

این مسئول یادآور شد: استان ایلام دارای بیش از 40 بقاع متبرکه است که در بین مردم استان از جایگاه بالایی برخودار هستند.
 

کد مطلب 1243229

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