اولین کنگره بزرگداشت امام زاده علی صالح(ع) در ایلام برگزار می شود

حجت الاسلام مصطفی نوروزی در گفتگو با خبرنگار مهر در ایلام اظهار داشت: مقالاتی که در این کنگره ارائه می شود پیرامون ابعاد شخصیت و کرامت امام زاده علی صالح (ع) ابعاد علمی روایی، آثار و نوشته ها، تاریخچه ساخت بنای حرم مطهر امام زاده عل صالح و موضوعاتی همچون امام زاده علی صالح و قطب فرهنگی، توریسم مذهبی راهیان نور و آثار اسلامی محدوده استان ایلام خواهد بود.

وی افزود: علاقمندان جهت کسب اطلاعات بیشتر به وب سایت دانشگاه آزاد اسلامی به آدرس www.ilam-iau.ac.ir مراجعه کنند.

وی عنوان کرد: متاسفانه فرهنگ وقف در استان ایلام ضعیف است و این استان در رتبه بندی کشوری در رتبه 30 ام قرار دارد.

این مسئول یادآور شد: استان ایلام دارای بیش از 40 بقاع متبرکه است که در بین مردم استان از جایگاه بالایی برخودار هستند.

