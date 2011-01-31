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۱۱ بهمن ۱۳۸۹، ۱۴:۳۵

اخبار کوتاه ورزشی از استان مرکزی

اخبار کوتاه ورزشی از استان مرکزی

اراک - خبرگزاری مهر: برگزاری مجمع سالیانه هیئت جانبازان و معلولین استان مرکزی، نبرد همیاری اراک و شهرداری بندرعباس و جلسه هیئت فوتبال با مدیرکل تربیت بدنی استان مرکزی از اخبار کوتاه ورزشی استان مرکزی است.

به گزارش خبرنگار مهر در اراک، مجمع سالیانه هیئت جانبازان ومعلولین استان با حضور دبیرفدراسیون جانبازان ومعلولین کشور درسالن اجتماعات تربیت بدنی استان مرکزی برگزارشد.

این مجمع هرساله دررشته های مختلف دراراک برگزارمی شود.

ابراهیم نصیری رئیس هیئت جانبازان ومعلولین استان مرکزی در این جلسه گفت: اعزام بازیکنان به مسابقات قهرمانی کشوری، برنامه های آموزشی و ارتقاء برخی از کلاسها را ازجمله برنامه های سال آینده عنوان کرد. 

نبردهمیاری اراک وشهرداری بندرعباس

ازسری مسابقات لیگ دسته اول درهفته پانزدهم دوتیم شهرداری بندرعباس وهمیاری اراک به رقابت به یکدیگرمی پردازند.
این دیدارروزیکشنبه17بهمن ساعت14درورزشگاه تختی بندرعباس برگزارمی شود.

جلسه هیئت فوتبال با مدیر کل تربیت بدنی استان مرکزی

هیئت فوتبال استان مرکزی و مدیرکل تربیت بدنی استان مرکزی روزسه شنبه12بهمن ماه مشکلات فوتبال اراک را بررسی می کنند.
کد مطلب 1243232

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