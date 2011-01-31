بانوان کشور امسال 17 درصد بیشتر خون اهدا کردند

به گزارش خبرگزاری مهر، این رشد در برخی استانها کاملا چشمگیر و قابل توجه است. به نحوی که استان خراسان شمالی با بیش از 91 درصد رشد در آمار اهدای بانوان به یک هزار و 419 اهدا کننده دست یافته است و آذربایجان شرقی با رشد 49 درصدی آمار توانسته است 2هزار و 344 اهدا کننده خانم را جذب کند.

سومین استانی که بیشترین جذب بانوان اهدا کننده و رشد را در این زمینه نشان می دهد استان گیلان است که با رشد 48 درصدی آمار بانوان اهدا کننده طی 9 ماه به رقم 3 هزار و 62 نفر رسیده است.

در این زمینه طی مدت یاد شده استانهای هرمزگان با 17 درصد، کردستان با 7 درصد و خوزستان با 4 درصد و فارس با 3 درصد رشد منفی تنها استانهایی بوده‌اند که با افت آمار اهدای بانوان روبه رو بوده‌اند.

استان تهران نیز در زمینه اهدای بانوان 26 درصد رشد داشته است و طی 9 ماه سال جاری 21 هزار و 595 نفر از بانوان این استان خون اهدا کرده‌اند.