برداشت غیرمجاز موجب تخریب بستر رودخانه ها می شود

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، جواد تیموری پیش از ظهر دوشنبه در نشست این اداره افزود: امور منابع آب گنبد و مینودشت با هرگونه تخلف در این زمینه برخورد قانونی لازم را اعمال می‌دارد.

تیموری از همکاری موثر و مجدانه مقامات محترم قضایی و انتظامی منطقه در برخورد قاطع و قانونی با متجاوزان به انفال عمومی تقدیر و قدردانی کرد.

مدیر امور منابع آب گنبد و مینودشت گفت: با حکم مراجع قضایی یک کارگاه سنگ‌شکن در مینودشت پلمب شد.

تیموری افزود: این اقدام در پی برداشت غیرمجاز و غیراصولی مصالح رودخانه‌ای توسط این کارگاه سنگ‌شکن از بستر رودخانه دوغ در شهرستان مینودشت انجام شده است.

به گفته وی، هرگونه برداشت شن و ماسه از رودخانه‌ها مستلزم اخذ مجوز از مراجع ذیربط (دفتر فنی استانداری و شرکت آب منطقه‌ای) و رعایت اصول کارشناسی است.