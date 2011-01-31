برداشت غیرمجاز موجب تخریب بستر رودخانه ها می شود

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، جواد تیموری پیش از ظهر دوشنبه در نشست این اداره افزود: امور منابع آب گنبد و مینودشت با هرگونه تخلف در این زمینه برخورد قانونی لازم را اعمال میدارد.
تیموری از همکاری موثر و مجدانه مقامات محترم قضایی و انتظامی منطقه در برخورد قاطع و قانونی با متجاوزان به انفال عمومی تقدیر و قدردانی کرد.
مدیر امور منابع آب گنبد و مینودشت گفت: با حکم مراجع قضایی یک کارگاه سنگشکن در مینودشت پلمب شد.
تیموری افزود: این اقدام در پی برداشت غیرمجاز و غیراصولی مصالح رودخانهای توسط این کارگاه سنگشکن از بستر رودخانه دوغ در شهرستان مینودشت انجام شده است.
به گفته وی، هرگونه برداشت شن و ماسه از رودخانهها مستلزم اخذ مجوز از مراجع ذیربط (دفتر فنی استانداری و شرکت آب منطقهای) و رعایت اصول کارشناسی است.
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