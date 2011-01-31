مدیرکل میراث فرهنگی استان زنجان هم بی سر و صدا تودیع و معارفه شد

به گزارش خبرنگار مهر در زنجان، رفتن امیر الهی مدیرکل میراث فرهنگی از سمت مقام این اداره کل در استان زنجان از ماهها قبل مطرح بود ولی با سفر هئیت دولت این امر مسکوت ماند تا اینکه بنا به ایمیل ارسال شده، الهی عصر دیروز جای خود را به یحیی نقی‌زاده معاون گردشگری اداره کل میراث فرهنگی و گردشگری استان اردبیل داد.

الهی که دو سال مدیرکل میراث فرهنگی و گردشگری استان بود، در حالی جای خود را به یحیی نقی‌زاده معاون گردشگری اداره کل میراث فرهنگی و گردشگری استان اردبیل داد که نمی توان تحلیل گذرای دوره مدیریت الهی را بیان کرد.

امیر الهی که کارشناس ارشد رشته باستان‌ شناسی و هنر است، 18 سال در استان زنجان فعالیت کرده است او حدود 3 ‌سال به‌ عنوان معاون و 2 سال به‌ عنوان مدیرکل میراث فرهنگی و گردشگری استان مشغول به کار بود.

هرچند الهی در مدت دو سال حضورش در استان زنجان در سمت مدیریت اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری ، صنایع دستی فعالیت های خوبی را در حوزه های مختلف صورت داد ولی جا برای فعالیت های زیاد هم وجود داشت به گونه ای که در حال حاضر بسیاری از بخش ها در حوزه میراث فرهنگی و گردشگری و صنایع دستی دارای بسیاری کاستی ها است.

اگر نگاهی هر چند گذرا و مقطعی به بحث میراث فرهنگی و گردشگری و صنایع دستی استان زنجان داشته باشیم بی شک متوجه نقص های زیادی می شویم، هرچند این مشکلات مربوط به دوره زمانی خاص و مشخص نبوده و نیست.

عدم دعوت از رسانه های استانی به برنامه تودیع و معارفه اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی هرچند همانند سایر برنامه های میراث فرهنگی با عدم دعوت از خبرنگاران صورت می گرفت جای تعجب دارد ولی باید گفت که در حال حاضر فضای بسته اطلاع رسانی در جایی که دارای بیشترین فضا برای اطلاع رسانی موجب شده این اداره با کمترین اخبار منتشر شده در خبرگزاری ها و رسانه های استان مواجه باشد.

بی شک نبود فضای استقبال، نقد منصفانه و تاکید برخی در زمینه تهدید و تطمیع هیچ وقت نتوانسته در پیش بردن فعالیت های یک نهاد موثر واقع شود که این امر به عینه در میراث فرهنگی استان زنجان مشاهد می شود به گونه ای که در حال حاضر بیشترین محدودیت در زمینه اخبار و اطلاع رسانی متوجه رسانه هایی است که از باب دلسوزی در حوزه میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی فعالند.

گنبد سلطانیه، ریزش کاشی های این گنبد، نابودی چمن تاریخی سلطانیه، وضعیت نامناسب نگهداری مردان نمکی، وضعیت نامطلوب بقعه قدار بنی(ع)، تخریب کاروانسرای نیک پی و چندین مورد گزارشی بود که خبرگزاری مهر براساس وظیفه ذاتی خود به آن پرداخت اما با تهدید، تطمیع و عدم دعوت از خبرنگار آن رسانه به برنامه ها مواجه شد.