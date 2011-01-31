9 میلیارد ریال مستمری به مددجویان کمیته امداد فاروج پرداخت شد

حسنعلی عاقبتی در گفتگو با خبرنگار مهر در بجنورد اظهار داشت: درحال حاضر هفت هزار و 170 نفر در قالب سه هزار و 367 خانوار تحت پوشش کمیته امداد شهرستان فاروج هستند.

وی تصریح کرد: از تعداد خانوارهای تحت پوشش دو هزار و 875 خانوار در 85 روستا سکونت دارند و در قالب طرح شهید رجایی و طرح مددجویی در سر فصلهای مختلف از خدمات این نهاد استفاده می کنند.

عاقبتی در خصوص جمع آوری کمکهای مردمی و صدقات در فاروج گفت: با وجود شش هزار و 909 صندوق صدقات در سطح شهرستان، از ابتدای سال تاکنون 586 میلیون و 763 هزار ریال صدقه و اعانات مردمی جمع آوری شده است.

وی با بیان اینکه این نهاد در راستای توانمندسازی خانواده های نیازمند اقدام به شناسایی افراد مستعد اشتغال نموده است اظهار داشت: حرفه آموزی، مشاوره شغلی، پرداخت تسهیلات از منابع مختلف، نظارت، کنترل در حین اجرای طرح، بازاریابی محصولات و پشتیبانی از طرحها از جمله برنامه های کمیته امداد در راستای ایجاد اشتغال پایدار در بین این خانواده ها است.

عاقبتی افزود: هم اکنون 60 درصد از مددجویان فاروج توانایی اشتغال پایدار را دارند که این امر نیازمند ارتقاء سطح آگاهی عمومی و دانش و مهارتهای فنی و مشاوره و ایجاد انگیزه در آنان است.

رئیس کمیته امداد امام خمینی(ره) فاروج هدف از اجرای طرح های اشتغال را افزایش توان اقتصادی و ایجاد فرهنگ کار و تلاش و کارآفرینی در جامعه، بخصوص در بین خانواده نیازمندان عنوان کرد.

