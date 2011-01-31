به گزارش خبرگزاری مهر، به مناسبت فرارسیدن ایام ا... دهه مبارک فجر و بزرگداشت سیودومین سالگرد پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی، صندوق تأمیناجتماعی نیز همگام با سایر اقشار جامعه در پاسداشت این ایام برنامههای خود را اعلام کرد.
بر این اساس، تجدید میثاق با آرمانهای رهبر کبیر انقلاب، افتتاح پروژههای بیمهای، درمانی و اداری در سراسر کشور، ملاقات عمومی مدیرعامل و مسئولان ارشد این صندوق با بیمهشدگان، برگزاری مراسم تقدیر از کارفرمایان حامی کارگر، مراسم تجلیل از ایثارگران درمان استان تهران و برپایی نمایشگاه کتاب و محصولات فرهنگی در ستاد مرکزی صندوق تأمیناجتماعی از جمله برنامههایی است که در ایام دهه فجر امسال اجرا خواهد شد.
برگزاری مراسم تقدیر از بانوان این صندوق به مناسبت 18 بهمن «روز انقلاب، منزلت زن و استحکام خانواده»، برگزاری ایستگاههای صلواتی در روز 22 بهمن و ایجاد پایگاه اطلاعرسانی سوابق بیمهشدگان و مشاور بیمهای در این ایستگاهها و آمادگی درمانگاه 22 بهمن تأمیناجتماعی برای پذیرش بیماران و راهپیمایان در روز یوما... 22 بهمن تأمیناجتماعی از دیگر برنامههای صندوق تأمیناجتماعی در ایام دهه فجر سالجاری خواهد بود.
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