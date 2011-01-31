پیشرفت 75 درصدی طرح گسترش حرم امامزاده عبدالله همدان

حجت الاسلام حسن رضوی در گفتگو با خبرنگار مهر در همدان گفت: تاکنون یک میلیارد و 600 میلیون تومان اعتبار برای ساخت و تکمیل این آرامگاه هزینه شده است.

وی با اشاره به در نظر گرفتن ساخت کتابخانه، موزه، حسینه و وضوخانه در اجرای گسترش حرم امامزاده عبدالله همدان خاطرنشان کرد: اعتبار صرف شده برای انجام این پروژه از محل نذورات مردمی تأمین شده است.

رئیس اوقاف و امور خیریه همدان مدت زمان پیش بینی شده برای تکمیل این طرح را سه سال دیگر عنوان کرد و گفت: در صورتی که کمکهای مردمی قابل توجه باشد امکان تکمیل این پروژه در فرصتی کمتر ممکن خواهد شد.

وی از وجود 280 بقعه متبرکه در همدان خبر داد و گفت: سالانه 600میلیون تومان نذورات مردمی از بقاع متبرکه امامزاده جمع آوری شده است.

حجت الاسلام رضوی با بیان اینکه نذورات جمع آوری شده صرف انجام فعالیت های عمرانی، فرهنگی و مدیرتی می شود، یادآور شد: 40 درصد نذورات مردمی صرف فعالیت های عمرانی و مرمت بقاع متبرکه، 20 درصد صرف امور فرهنگی،30 درصد صرف امور مدیریتی و 10 درصد صرف حق التصدی می شود.

کتابخانه ای بزرگ در حرم امامزاده عبدالله همدان ایجاد می شود

رئیس اوقاف و امور خیریه همدان در توضیح ویژگی های کتابخانه حرم امامزاده عبدالله همدان اظهار داشت: کتابخانه ای با بیش از 20 هزار جلد در امامزاده عبدالله همدان ایجاد می شود.

حجت الاسلام رضوی با اینکه محوطه این امامزاده در دو بخش در حال ساخت است، خاطرنشان کرد: در قسمت زیرین امامزاده، کتابخانه ای در قالب 20 هزار جلد کتاب با موضوعات مختلف فرهنگی و مذهبی در آینده ای نزدیک ایجاد می شود.

وی با اشاره به قابل دسترس بودن این کتابخانه برای تمامی اقشار مردم، اضافه کرد: این کتابخانه در سال های آینده از نظر کیفیت تقویت می شود.

شایان ذکر است: مرقد مطهر امام زادگان عبدالله(ع) و احمد(ع) همدان در میدانی به‌ همین نام در مرکز شهر همدان واقع شده است.

نسب این بقعه، به حضرت امام موسی ابن جعفر(ع) می‌رسد. بنای اولیه بقعه به‌ صورت سنگی و چهارگوش، به‌ طول و عرض تقریبی چهار متر بوده که پنجره‌های فولادی گشاده بر دیوار اطراف آن نصب و مدخل آن از جانب جنوب شرقی قرار داشتند و پوشش آن با شیروانی آهن سفید به ‌صورت گنبد بوده است. تاریخ این بنا مربوط به سال‌های 30-1329 است.