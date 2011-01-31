ورود کماندوهای اسرائیلی به قاهره / رهبران تاثیر گذار در معرض ترور

به گزارش خبرگزاری مهر، لوی دیب رئیس مرکز دیده بان حقوق بشر مصر در واشنگتن در گفتگو با رسانه های عربی فاش ساخت که 3 هواپیمای اسرائیلی طی 48 ساعت گذشته از طریق قبرس وارد فرودگاه نظامی قاهره شدند.



رئیس مرکز دیده بان حقوق بشر مصر تاکید کرد که این هواپیماهای غول پیکر نظامی، حامل تجهیزات ضد شورش پیشرفته و تفنگ های لیزری دوربین داربودند.



وی افزود که این سلاح های لیزری دوربین دار برای ترور رهبران تاثیر گذار انقلاب مردم مصر از اسرائیل به مصر انتقال داده شده.



وی تاکید کرد که به همراه این محموله نظامی تعدادی از کماندوهای اسرائیلی که درگردان های"مستعربین" فعال هستند وارد قاهره شدند تا قیام مردم مصر را سر کوب کنند.



گردان های مستعربین از میان کماندوهای زبده اسرائیلی که به زبان عربی تسلط دارند و ظاهری نزدیک به ظاهر اعراب دارند تشکیل شده اند و برای ترور رهبران حماس در اراضی اشغالی فعالیت دارند.



لوی دیب تاکید کرد که این کماندوها در ساختمانهای دولتی مستقر قاهره شدند تا رهبران قیام مردم فلسطین را پس از شناسائی هدف قرار دهند.

