تقویت جنبه رقابتی جشنواره شعر فجر دلگرم کننده است

به گزارش خبرگزاری مهر، این شاعر گفت: نفس پرداختن به شعر و تکریم و پاسداشت منزلت ادبی شاعران، اقدامی ارزشمند است که می‌تواند فضای ادبی ما را متحول کند.

وی با اشاره به رشد کمی و کیفی این جشنواره طی دوره‌های گذشته، یادآور شد: خوشبختانه شاعران به جشنواره شعر فجر روی خوش نشان داده‌اند و با یاری رساندن و اعتماد به آن، فضا را برای اقدامات ارزنده‌تر آتی مهیا کرده‌اند که این موجب خرسندی است.

اسرافیلی با ابراز رضایت از تقویت جنبه رقابتی این جشنواره متذکر شد: ایجاد بسترهای لازم برای رقابت سالم میان نوقلمان با شاعران پیشکسوت، می‌تواند تحرک و پویایی بیشتری به جامعه ادبی ببخشد؛ اما نباید این مسأله به گونه‌ای باشد که جایگاه شاعران پیشکسوت خدشه‌دار شود.

وی همچنین پیشنهاد کرد: با تقویت جنبه علمی این جشنواره، می‌توان بخش ویژه‌ای برای مقالات و نقدهایی که در طول سال به شعر می‌پردازند، در نظر گرفت.

اسرافیلی در پایان، توجه به شاعران و ادیبان غیر ایرانی را که در مراکز علمی جهان به یادگیری و ترویج زبان و فرهنگ فارسی می‌پردازند خواستار شد و گفت: در کنار این مساله نباید از نقش تاثیرگذار سایتها و وبلاگهای ادبی در جهان مجازی غافل بود و چه خوب است که بخشی از جشنواره شعر فجر هم برای این منظور در نظر گرفته شود.

مراسم افتتاحیه پنجمین جشنواره بین‌المللی شعر فجر، هفتم اسفند ماه در تالار شریعت‌زاده کتابخانه ملی برگزار می‌شود.