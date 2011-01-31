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۱۱ بهمن ۱۳۸۹، ۱۲:۲۱

امروز در سازمان برگزار می شود/

نشست فوق‌العاده هیئت رئیسه فوتبال با سعیدلو/ سرمربی نهایی می‌شود!

نشست فوق‌العاده هیئت رئیسه فوتبال با سعیدلو/ سرمربی نهایی می‌شود!

اعضای هیئت رئیسه فدراسیون فوتبال عصر امروز در نشستی فوق العاده با سعیدلو پیرامون آینده فوتبال کشور تصمیم گیری خواهند کردکه نهایی شدن سرمربی خارجی تیم ملی مهمترین بحث این نشست خواهد بود.

به گزارش خبرنگار مهر، در این نشست که عصر امروز در محل سازمان تربیت بدنی و دفتر رئیس سازمان تربیت بدنی برگزار خواهد شد، علی کفاشیان گزارشی از وضعیت فدراسیون فوتبال را به رئیس سازمان تربیت بدنی ارائه خواهد کرد. 

در این جلسه اعضا پیرامون وضعیت فوتبال کشور پس از ناکامی درجام ملت های آسیا، انجام تغییرات احتمالی در مدیریت فدراسیون و برنامه ریزی برای بهبود شرایط فوتبال کشور بحث، بررسی و تصمیم گیری خواهند کرد.

در این نشست موضوع انتخاب سرمربی جدید و خارجی تیم ملی مطرح و گزینه های نهایی برای هدایت تیم ملی به رئیس سازمان تربیت بدنی ارائه خواهند شد تا در این زمینه تصمیم نهایی اتخاذ شود.

گفته می شود در جلسه امروز تصمیمات مهمی پیرامون فدراسیون فوتبال اتخاذ خواهد شد که شاید این تصمیمات تغییرات قریب الوقوعی را در فدراسیون فوتبال بدنبال داشته باشد.

کد مطلب 1243252

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