به گزارش خبرنگار مهر، فیلمبرداری این فیلم که دومین کار بلند سینمایی مهدی رحمانی است، روز سهشنبه 12 بهمنماه با حضور فریبرز عربنیا، آنا نعمتی و فتانه ملکمحمدی در لوکیشنی حوالی خیابان الهیه آغاز میشود.
در خلاصه داستان "پنهان" آمده است: شهرمان آنقدر بزرگ شده که این همه اتوبان هم، از پس نزدیک کردن راههایش برنیامدهاند. آخر هر کدام از این راهها که میرسیم دیگر دغدغههای روزمره را هم فراموش کردهایم. کم کم یادمان میرود که چطور دردهای پنهان را بفهیم، قبل از آنکه...
از دیگر بازیگران این فیلم میتوان به بابک حمیدیان، مهرداد صدیقیان، آناهیتا افشار، رایا نصیری، آزاده شمس و میلاد مرادینسب اشاره کرد.
عوامل تولید "پنهان" عبارتند از نویسندگان فیلمنامه: مهدی شیرزاد و مهدی رحمانی، مدیر فیلمبرداری: تورج منصوری، صدابردار: یدالله نجفی، طراح صحنه و لباس: مجید میرفخرایی، طراح چهره پردازی: سعید ملکان، مدیر تولید: فرهاد کینژاد، دستیار اول و برنامه ریز: حمید بهرامیان، عکاس: حسن ناحی، جلوههای کامپیوتری: کامران سحرخیز، مدیر تدارکات: مسعود شرفیکیا، ناظر فرهنگی: حمید جمدر، تهیهکننده: محسن علیاکبری، محصول شرکت سینمایی هفت آسمان.
دستیار دوم کارگردان: سامرند معروفی، منشی صحنه: مارال فتحی، دستیاران فیلمبردار: محمد ابراهیمیان، اکبر مشکینی، احمدرضا گودرزی، حسین اسدی، حسین نصیری، جواد ابراهیمیان، ناصر میرخانی، دستیاران صدابردار:رشید دانش، میثم حسنلو، مدیر صحنه: محمد شهریاری، دستیاران صحنه و لباس:مهسا طباطبایی، علی سعیدی، امیر عباس دهقانی، مجریان گریم: زهره عبیدی و علی بهرامی فر، دستیاران تولید:رضا زنجانیان وفا، امیر حسین جبهداری، دستیاران تدارکات:سعید نبیزاده، کاظم کریمی، حسن شعبان زاده و سینه موبیل:رضا حسین زاده از دیگر عوامل تولید این فیلم هستند.
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