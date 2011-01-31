به گزارش خبرگزاری مهر، جواد حیدری پور با اشاره به شکل گیری قیام پانزده خرداد از محله بازار تهران و وجود مدرسه های علوی و رفاه که محل استقرار امام راحل در ایام دهه مبارکه فجر سال 1357 بود در منطقه 12، گفت: اعتقاد داریم این منطقه که خاستگاه ریشه های انقلاب است، در ایام دهه فجر میزبان همه کسانی است که می خواهند در کوچه پس کوچه های نهضت امام خمینی (ره) تنفس کرده و روزگار شقایق ها را لمس کنند .



وی گفت: در همین راستا معتقدیم روح انقلابی و صفای باطن اهالی منطقه 12، کسبه، اصناف و طلاب مستقر در تهران قدیم نیز به پدید آمدن چنین فضایی کمک خواهد کرد. مدیریت فرهنگی هنری منطقه 12 نیز برای تکریم دستاوردهای انقلاب و احیاء یادگاری های اصیل این نهضت شکوهمند با اجرای 12 برنامه شامل مسابقه، نشست، نمایشگاه، اردو و ...به استقبال سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی رفته است.



مدیر فرهنگی هنری منطقه 12 در معرفی برنامه ها گفت: مسابقه 57 نفره کلاژ انقلاب که توسط هنرمندان حرفه ای منطقه در پارک شهر برگزار می شود، بررسی هنر دینی و انقلاب اسلامی در خانه موزه شهید چمران، مسابقه طراحی فرهنگ انقلاب اسلامی ویژه طلاب مدارس علمیه، مسابقه آذین بندی مدارس، ایستگاه های هنری، نمایشگاه دستاوردها و یادگاری های انقلاب توسط کتابخانه های حوزه علمیه مروی و آیت الله طالقانی و خانه های فرهنگ امامزاده یحیی، کوثر و کساء برخی برنامه های این ایام هستند .

برگزاری نشستهای نقش آموزه های ائمه اطهار (ع) در انقلاب اسلامی، بررسی اندیشه های امام و مقام معظم رهبری در مسجد جامع بازار و محفل انس با قرآن و تجلیل از نویسندگان انقلابی و مذهبی توسط خانه های فرهنگ بازار نیز از دیگر برنامه های این دهه فجر انقلاب اسلامی هستند.

جواد حیدری پور در پایان ابراز امیدواری کرد که اجرای این برنامه ها بتواند در پیوند نسل جدید با آرمانهای انقلاب اسلامی مؤثر و مفید واقع شوند.