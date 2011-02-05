پیشرو بودن امری نسبی است

دکتر محمد فنایی اشکوری در مورد شاخصه‎هایی که متفکری را پیشرو می‌کند به خبرنگار مهر گفت: یکی از شاخصه‎های مهم برای پیشرو بودن نوآوریهایی است که یک عالم و متفکر در علم خود می‏آورد البته بسیاری از عالمان و متخصصان، شارحان و مفسران یک علم هستند، آدمهایی که نوآور و مبتکر باشند و دانشها را به پیش ببرند کم هستند. کسانی که این خصوصیت را دارند پیشرو هستند و دیگران بدنبال آنها می‎روند و نظریات آنها را پی می‎گیرند. بنابراین هرکس با آوردن آراء نو و ابداع روشهای جدید در علم تأثیر گذارتر باشد، پیشروتر می‎شود . البته پیشرو بودن هم یک امر ذومراتب و نسبی است.

استاد گروه فلسفه مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره) قم در مورد شیوه موجه و درست گفتگو و ارتباط فکری با این متفکران پیشرو اظهارداشت: نخستین وظیفه‏ای که هر عالمی در مقابل یک متفکر پیشرو دارد این است که رأی و نظر آن مبدع و مبتکر را نقادانه بنگرد یعنی نباید به صرف اینکه کسی حرف نو و تازه‏ای دارد ذوق زده و شوق زده بشویم و تقلید و تبعیت بی چون و چرا از او بکنیم و به لحاظ روانی تحت تأثیر وی قرار بگیریم.

وی یادآور شد: بلکه باید بکوشیم با دقت هرچه بیشتر نظریه او را به محک نقد بزنیم و اگر موفق از نقد در آمد آن نظریه را تحکیم و تأیید کنیم. ممکن است نظریه احتیاج به اصلاح و تکمیل شدن داشته باشد وظیفه متفکران بعدی نقد و تصحیح و تکمیل و درواقع تقویت آن نظریه و نه تقلید است.

این محقق و پژوهشگر حوزه فلسفه اسلامی در مورد کم شدن این متفکران پیشرو در جهان معاصر نیز گفت: البته با قاطعیت نمی‏توان گفت از کمیت متفکران پیشرو کم شده است. بلکه تفاوتی که امروز با گذشته دارد این است که متفکران در هررشته‏ای در گذشته بسیار معدود و انگشت شمار بودند بنابراین اگر کسی رأی تازه‏ای می‎آورد برجستگی وی براحتی آشکار می‎شد مانند تپه‏ای که بخوبی در کویر دیده می‎شود. اما اگر قله‏ای با قلل فراوان محاصره شده باشد به راحتی دیده نمی‎شود .

وی یادآور شد: امروزه به علت گسترش علم و کثرت متفکران، یک متفکر باید خیلی برجسته باشد تا دیده و شناخته شود . اینکه امروزه کسی کمتر برجسته می‏شود این نیست که افراد برجسته وجود ندارند بلکه کثرت این افراد است که امکان برجسته شدن و دیدن این افراد را نمی‏دهد.