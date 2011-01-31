تبدیل مستقیم سلولهای معمولی به سلولهای تپنده قلب

به گزارش خبرگزاری مهر، محققان در موسسه مطالعاتی اسکریپز اعلام کردند برنامه ریزی دوباره مستقیم سلولهای قلبی با استفاده از عوامل تراریخته چهار روز و رشد سلولها 11 روز به طول می انجامد تا در نهایت سلولهای قلبی در حال تپش درون ظرف ویژه کشت سلولی ظاهر شوند.

مطالعات پیشین در این زمینه نیازمند پشت سر گذاشتن مرحله ای برای تبدیل کردن سلولها به سلولهای بنیادین iPSC و سپس تبدیل کردن این سلولهای بنیادین به سلولهای قلبی بود اما در شیوه جدید با استفاده از برنامه ریزی مجدد القایی مبتنی بر iPSC می توان شیوه های کشت سلولهای زنده را گسترده تر کرد.

سلولهای بنیادین القا شده معمولا به واسطه القای چهار عنصر ژنتیکی به درون سلولهای جوان به وجود می آیند. در مطالعه جدید محققان سلولهای جنینی و سلولهای بالغ را به همراه ژنهای ذکر شده کشت دادند با این تفاوت که مرحله تبدیل سلولها به سلولهای بنیادین iPSC را عملی نکردند. در عوض سلولها را تحت تاثیر موقعیت شیمیایی قرار دادند که سلولهای بنیادین را به سلولهای قلبی تبدیل می کرد.

بر اساس گزارش نیوساینتیست، پس از گذشت 11 تا 12 روز محققان دریافتند 90 درصد از سلولها به دسته هایی از سلولهای تپنده قلبی تبدیل شدند و به این شکل توانستند کارایی مراحل کشت سلولهای قلبی را با حذف یک مرحله تا حد قابل توجهی افزایش دهند.