9 میلیارد ریال تسهیلات بانکی برای ایجاد مشاغل خانگی کمیته امداد اختصاص یافت

امان الله حسین پور در گفتگو با خبرنگار مهر در بجنورد با اعلام اینکه برای کمک به اقتصاد خانواده های نیازمند و ایجاد بستر شغلی مناسب و پویا اعتباری بالغ بر 9 میلیارد ریال اختصاص یافته است اظهار داشت: با ایجاد مشاغل خانگی مبلغی بالغ بر 15 میلیون ریال به هر یک از متقاضیان این نوع اشتغال از سوی بانکهای عامل پرداخت خواهد شد.



وی با بیان اینکه بازپرداخت تسهیلات اعطایی 36 ماهه است تصریح کرد: تسهیلات مذکور برای زنان سرپرست خانواری که امکان کار بیرون از منزل را ندارند در نظر گرفته شده است.



حسین پور حفظ کرامت و عزت خانواده مددجویان و جلوگیری از آسیبهای اجتماعی و به فعالیت رساندن توانایی های بالقوه زنان سرپرست خانوار را از اهداف مهم ارائه تسهیلات عنوان کرد و افزود: در حال حاضر هفت هزار و460 زن سرپرست خانوار تحت پوشش کمیته امداد استان هستند.



وی با اشاره به اینکه از تعداد زنان سرپرست خانوار مددجو فقط دو هزار و500 نفر طرحهای خوداشتغالی را اجرا کرده اند افزود: مشاغل خانگی ایجاد شده با توجه به استعدادهای فردی و منطقه ای بوده است.



مدیرکل کمیته امداد خراسان شمالی تصریح کرد: در صورتی که متقاضیان قبلاً وامی در این زمینه دریافت نکرده باشند این تسهیلات بدون هیچگونه مشکل اداری به آنان پرداخت خواهد شد.



وی با بیان اینکه این افراد علاوه بر دریافت تسهیلات از خدمات متفاوت کمیته امداد بهره مند هستند افزود: این امر برای حل مشکلات مالی و تأمین مایحتاج روزمره زنان سرپرست خانوار و رفع بیکاری آنان صورت می گیرد.