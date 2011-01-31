صادرات یکی از عوامل مهم و تاثیر گذار در توسعه کشور است

به گزارش خبرنگار مهر در ایلام، مناسبت روز جهانی گمرک نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه ایلام صبح دوشنبه با کارکنان گمرکات استان دیدار کرد.

حجت الاسلام لطفی با تقدیر از خدمات شبانه روزی کارکنان گمرک استان در پایانه مرزی مهران بخش صادرات را یکی از عوامل مهم و تاثیر گذار در توسعه و شکوفایی اقتصادی هر کشور برشمرد و گفت: امروز ایران اسلامی علیرغم فشارها و تحریم های بین المللی اقتصادی و سیاسی بخوبی توانسته است در بخش صادرات کالا در ردیف کشورهای توسعه یافته دنیا قرار بگیرد.

نماینده ولی فقیه در استان افزود: صادرات غیر نفتی هم در اولویت برنامه های دولت قرار دارد، افزود: آنچه که در گمرک بسیار مهم و حیاتی است مسئله اعتماد سازی و جلب اعتماد تجار و وارد کنندگان در کشور مقابل است و اگر کالای غیر استاندارد صادر شود نتیجه مثبت و مطلوبی برجای نخواهد گذاشت و اعتماد طرف های مقابل نسبت به صادرات ما کمرنگ خواهد شد.

رحمانی پور مدیر کل گمرکات استان در این دیدار گفت: در 10 ماهه گذشته امسال مقدار 763 هزار تن کالا به ارزش 433 میلیون دلار کالا از مرز بین المللی مهران به کشور عراق صادر شده که نسبت به مدت مشابه پارسال از نظر وزنی 37 درصد و از لحاظ دلاری 25 درصد کاهش نشان می دهد.

فرماندار مهران هم ضمن تقدیر از خدمات کارکنان این اداره کل گفت: از ابتدای فعالیت مرز مهران تاکنون معادل پنج میلیارد دلار کالا از این مرز به عراق صادر شده که 20 درصد کل صادرات به کشورهای همسایه عراق را شامل می شود.

